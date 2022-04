Da Redação

Quase 30 galinhas são 'presas' por perturbação de sossego

A Polícia Militar (PM) de Santa Catarina apreendeu 29 galinhas após vizinhos denunciarem os animais por perturbação de sossego no dia 12 de abril, em Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina.

Na denúncia, os vizinhos alegavam que as galinhas cacarejavam alto demais a ponto de eles não conseguirem dormir. As galinhas foram ‘presas’ e encaminhadas para um sítio, onde ficarão até o final do possível processo.

Uma situação parecida aconteceu no município de Ivaiporã, no norte do Paraná, em junho de 2021 e a Polícia Militar (PM) precisou lidar com um fato inusitado.

Um morador da Rua Agripina Maria Pedro, na Vila Santa Terezinha, representou contra o dono de um galo por perturbação de sossego e ele foi apreendido. O homem ainda contou que conversou com o dono do animal, mas que ele não tomou providências.

Na época, diante da representação criminal contra o responsável pelo galo, a equipe apreendeu a ave e lavrou o Termo Circunstanciado contra o autor.