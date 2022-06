Quanto custa em média um seguro de vida? entenda

Da Redação

Existem vários fatores que desempenham um grande papel no custo do seguro de vida

O preço de um seguro de vida varia muito, por isso é difícil responder de forma precisa quanto custa um seguro de vida sem analisar sua situação específica. Existem vários fatores que desempenham um grande papel no custo do seguro de vida, incluindo sua saúde, por quanto tempo você pretende manter a apólice em vigor, sua idade e seu sexo.

Mas, não se preocupe pois o seguro de vida geralmente tem um preço acessível e que cabe no orçamento familiar. E quando comparado o pequeno valor mensal com as coberturas oferecidas, a decisão pela sua contratação é óbvia.

O que você precisa saber antes de obter uma cotação de seguro de vida?

O seguro de vida é um dos investimentos mais importantes que você pode fazer. Pode ajudar a proteger sua família contra dificuldades financeiras e fornecer um dinheiro imediato para as despesas após um falecimento. A maioria das pessoas sabe que deve contratar uma apólice, mas não tem certeza de como fazê-lo.

A decisão mais importante é escolher um corretor de seguros de vida para lhe acompanhar no processo de cotação. O profissional é responsável por identificar quais são as suas necessidades financeiras e obter os dados necessários para a cotação. Com essas informações, o corretor de seguros de vida entra em contato diversas seguradoras e obtém os preços. Por fim, ele apresenta um comparativo para que você decida qual é a melhor opção.

Como é calculado o preço do seguro de vida?

O preço do seguro de vida é calculado pela seguradora que está oferecendo o produto. As empresas que oferecem seguro de vida que são mais conhecidas são Porto Seguro, Azos, Sul América, Bradesco Seguros, Prudential e Tokio Marine. Um corretor de seguros é capaz de enviar uma solicitação de cotação para essas empresas e obter os preços vigentes. Esse preço pode variar conforme: sua idade, sexo, profissão, histórico de saúde, exposição a fatores de risco conhecido (como o hábito de fumar), valor contratado e tipo de apólice.

Também é possível obter descontos no seu seguro de vida com base no relacionamento que você possui com a empresa seguradora. Por exemplo, se você já possui um outro seguro pode se qualificar para um desconto adicional.

Outra maneira de obter menores preços no seguro de vida é através de promoções temporárias. As seguradoras frequentemente fazem campanhas e isso pode virar um desconto adicional para você.

É por isso que é importante ter um bom corretor de seguros de vida pois é esse profissional que poderá identificar as melhores oportunidades para você.

Estimativa de Preços para Seguros de Vida

O portal Corretores Digitais realizou um levantamento de Quanto Custa um Seguro de Vida em 2022 e existem preços de seguro de vida começando por volta de R$70 por mês. Por conta do custo acessível e pelas diversas razões lógicas para se ter um seguro de vida, recomendamos que consulte um corretor de seguros de vida a seguir.

Neste mesmo portal Corretores Digitais, você encontra uma listagem de profissionais na sua cidade ou em outras cidades e que realizam o atendimento de forma totalmente digital. Assim você pode obter sua cotação personalizada dentro dos próximos dias e seguir com sua decisão de proteger os sonhos da sua família, fornecendo uma renda mesmo em situações que você estiver incapaz ou não estiver presente.

Não demore pois o preço aumenta com a idade

Quanto mais velho você for ao solicitar uma cotação, maior a probabilidade da seguradora ter que pagar o benefício antes que a apólice expire. Devido a esse risco aumentado, o preço do seguro de vida geralmente aumenta à medida que você envelhece. É por isso que muitos corretores especializados em seguro de vida recomendam que você contrate um seguro de vida quando jovem, para que possa se beneficiar de preços mais baixos e sustentados ao longo do tempo.

E quanto é uma cobertura adequada?

Todo mundo tem necessidades diferentes de seguro de vida. Para descobrir quanta cobertura é adequada para você, é importante analisar seu orçamento familiar: gastos e receitas. Especificamente, algumas das coisas a se pensar são seus dependentes, seu estilo de vida, sua situação financeira atual e seus objetivos para o futuro.

Por exemplo, se você tem vários filhos pequenos e é o único provedor de renda de sua família, pode precisar de uma cobertura significativa para proteger sua família caso algo aconteça com você. Por outro lado, se você é solteiro e tem uma boa conta poupança, sem dívidas pendentes, provavelmente precisará de uma cobertura consideravelmente menor.

Todos esses assuntos são facilmente discutidos com seu corretor de seguros durante a primeira reunião.