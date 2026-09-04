Quanto custa comer na Bienal do Livro de SP 2026? Veja principais opções e preços

Vai à Bienal do Livro de São Paulo 2026 e planeja almoçar ou jantar no evento? A feira literária começou nesta sexta-feira, 4, e segue até o dia 13 de setembro no Distrito Anhembi, na zona norte da cidade. O Estadão circulou pelo pavilhão para descobrir quais são as principais opções e preços médios de alimentos e bebidas.

Nesta edição, a Bienal conta com seis praças de alimentação. Uma delas fica logo na direção da entrada do público, no corredor G, próximo à Travessa Literária. Outras três ficam no lado oposto, em frente à Arena Cultural, principal palco do evento. As últimas duas ficam depois da Praça dos Artistas, em um pavilhão separado do espaço principal por uma escada. Fica logo à direita da entrada principal.

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Há uma grande variedade de alimentação na Bienal do Livro deste ano. Desde hambúrgueres, tradicionais e artesanais, até comida oriental, opção é o que não falta. Além disso, há restaurantes como Pizza Hut, Johnny Rockets e Spoleto.

Ao longo do pavilhão do Distrito Anhembi é possível encontrar alimentos individuais e para compartilhar. Quem vem com os amigos pode comprar um balde de frango de 1,2 kg acompanhado de batata frita por R$ 130 e que serve até cinco pessoas, por exemplo.

Os hambúrgueres também fazem sucesso, com preços entre R$ 45 e R$ 60. Há a opção de combos, com refrigerante, por R$ 49,90, ou o lanche com a batata frita pelo valor de R$ 55. A entrada também está à venda entre R$ 28 e R$ 40.

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Quem não se interessar por opções mais rápidas, pode consumir pratos como strogonoff, que custa R$ 55. O pastel está à venda por R$ 25, enquanto o crepe sai por R$ 39 e a pizza de tamanho normal, R$ 45. O visitante pode optar também por pão de queijo, R$ 18, salgados, que a reportagem observou custarem até R$ 22, ou as empanadas, à venda por R$ 18,90.

Bowls de comida custam entre R$ 46 e R$ 68, e o combo de cachorro quente por R$ 49,90. A comida oriental também é contemplada, com pokes que vão de R$ 49,90 a R$ 70. Há, ainda, o temaki por R$ 30 e o Yakissoba no valor de R$ 49,90.

O preço de algumas bebidas é padronizado. A água sai por R$ 10, suco, por R$ 16, e refrigerantes a R$ 15. O café expresso esta à venda por R$ 14, mas o valor aumenta dependendo do tamanho.

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Vale lembrar que é permitida a entrada de garrafas de água sem vidro e que há bebedouros espalhados pelo pavilhão. Também é permitido trazer lanches de casa.