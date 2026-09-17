Quando volta a fazer calor em São Paulo? Veja a previsão do tempo

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

Os próximos dias na cidade de São Paulo devem ser marcados pela gradual elevação das temperaturas, diminuindo, desta forma, a sensação de frio, em função do ar mais seco sobre a região. A estimativa é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

A quinta-feira, 17, ainda terá muitas nuvens, poucas aberturas de sol e termômetros que oscilam entre a mínima de 13°C e a máxima de 17°C.

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Já a sexta-feira, 18, começa com muita nebulosidade e formação de névoa úmida. "Ainda pela manhã, o sol entre nuvens passa a predominar e a temperatura apresenta elevação. Não há previsão de chuva", acrescenta o órgão municipal.

No sábado, 19, o cenário atmosférico praticamente se repete, ou seja, não há previsão de chuva e o sol predomina entre nuvens ao longo do dia.

Ao longo do fim de semana, a máxima prevista é de 25ºC. Já na segunda-feira, 21, espera-se um dia mais quente, com as temperaturas na casa dos 29º C graus.

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Veja a variação de termômetros para os próximos dias, segundo a Meteoblue:

Quinta-feira: entre 13ºC e 17ºC;

Sexta-feira: entre 14ºC e 21ºC;

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Sábado: entre 16ºC e 25ºC;

Domingo: entre 18ºC e 25ºC;

Segunda-feira: entre 19ºC e 29ºC.