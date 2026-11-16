Quando sai o resultado do Enem? Inep confirma datas do gabarito e das notas finais

O gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026 será publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na próxima quarta-feira (18). Já o resultado final, com as notas dos candidatos, tem previsão de divulgação para o dia 18 de janeiro de 2027. Os estudantes que foram prejudicados por problemas logísticos, como falta de energia elétrica, ou por doenças infectocontagiosas previstas no edital, poderão solicitar a reaplicação do exame entre os dias 16 e 20 de novembro, exclusivamente pela Página do Participante. As novas provas estão marcadas para 15 e 16 de dezembro.

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O segundo dia do exame, realizado neste domingo (15) com 90 questões de matemática e ciências da natureza, terminou sem intercorrências graves. O ministro da Educação, Leonardo Barchini, classificou a etapa como um imenso sucesso e parabenizou as equipes envolvidas pela tranquilidade do processo. Apesar do clima de normalidade, a taxa de abstenção chegou a 36%, índice superior aos 32% registrados em 2025. Segundo o ministro, o aumento já estava dentro das projeções do governo devido ao crescimento no número total de inscrições, que saltou de 4,8 milhões para 5 milhões neste ano, impulsionado principalmente pela política de inscrição automática dos concluintes do ensino médio da rede pública.

Durante o balanço da aplicação, o Ministério da Educação confirmou que pouco mais de 1,6 mil participantes foram eliminados por violações às regras do edital, volume considerado sem gravidade pela pasta. Em relação à infraestrutura, foram registradas quedas de energia em apenas 11 dos 14,8 mil locais de prova distribuídos por 1,9 mil municípios brasileiros. Os incidentes elétricos pontuais ocorreram em cidades de Minas Gerais, Bahia, Paraná, Maranhão e Piauí, garantindo aos afetados o direito à reaplicação.

O ministro Barchini também aproveitou para esclarecer a repercussão sobre um painel de monitoramento de ataques hackers aos portais do Inep, mostrado durante a visita do vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele ressaltou que tentativas de invasão aos sites do governo federal são constantes, mas que os mecanismos de segurança cibernética atuaram de forma eficaz, sem gerar nenhum impacto ou risco ao exame. O Enem consolida-se como a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, sendo responsável por preencher anualmente cerca de 1,5 milhão de vagas em cursos de graduação em todo o país.