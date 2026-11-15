Quando o MEC divulga gabarito do Enem?

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

O gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 deverá ser divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) até o dia 30 de novembro.

Segundo o órgão, vinculado ao Ministério da Educação (MEC), a divulgação das respostas esperadas para cada questão está prevista para até dez dias úteis depois deste domingo, 15, segundo dia de aplicação do exame.

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Os candidatos poderão acompanhar a correção do exame em uma "live" realizada pelo Bernoulli Educação em parceria com o Estadão.

Neste domingo, os candidatos tiveram que resolver 90 questões de Matemática e Ciências da Natureza.

Professores de escolas e cursinhos pré-vestibular que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo relatam que as questões do segundo dia de prova trataram de temas como preservação do meio ambiente, carros elétricos e genética e exigiram bastante interpretação de texto dos candidatos.

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As notas do Enem 2026 serão divulgadas em meados de janeiro de 2027. A data exata não foi informada pelo Inep.

Para conferir as respostas comentadas e acessar outros recursos gratuitos de preparação, os estudantes podem visitar a Central Enem Bernoulli. A plataforma também oferece a Calculadora Enem, que estima a nota com base na TRI e auxilia na análise do desempenho antes do segundo dia de provas.

Importante ressaltar que as respostas divulgadas pelo Bernoulli são extraoficiais e não substituem o gabarito do Inep.