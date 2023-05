Quando o frio volta a São Paulo? Veja a previsão do tempo para esta semana

Renata Okumura (via Agência Estado)

A chegada de uma frente fria vinda do Sul do País vai mudar as condições climáticas na região metropolitana de São Paulo e na faixa leste paulista a partir desta terça-feira, 9. Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a partir da noite de quinta-feira, 11, o sistema irá provocar declínio de temperatura e favorecer a formação de chuva. Na quinta-feira, conforme a Climatempo, na cidade de São Paulo, o céu também vai ficar nublado.

Nesta segunda-feira, a capital paulista amanheceu com registro de névoa úmida e nevoeiro em alguns bairros da cidade, de acordo com o CGE. A temperatura ao longo do dia subiu e a máxima pode chegar aos 29ºC.

Segundo o CGE, a terça-feira também será marcada pela chegada de uma frente fria ao litoral paulista a partir da tarde, com queda nas temperaturas. Na capital paulista, há previsão de chuva.

Na quarta-feira, 10, segundo o CGE, a frente fria se desloca rapidamente em direção ao litoral fluminense, mas ainda deixará muitas nuvens e chuva em áreas do Estado paulista, principalmente na faixa litorânea e no Vale do Paraíba. A temperatura máxima também ficará mais baixa na capital paulista.

Previsão do tempo na cidade de São Paulo, segundo a Climatempo:

Segunda-feira, 8: Entre 18ºC e 29ºC - sem previsão de chuva

Terça-feira, 9: Entre 19ºC e 26ºC - com previsão de chuva

Quarta-feira, 10: Entre 19ºC e 23ºC - com previsão de chuva

Quinta-feira, 11: Entre 18ºC e 23ºC - com previsão de chuva

Sexta-feira, 12: Entre 16ºC e 22ºC - com previsão de chuva

Chuva no extremo sul do Estado paulista

Com a aproximação desta frente fria vinda, o tempo também ficará mais instável sobre o extremo sul do Estado de São Paulo a partir desta terça-feira. Apesar de o sol aparecer durante a manhã, a chuva estará presente entre o período da tarde e da noite e a tendência é de temperaturas mais amenas nestas localidades, segundo a Climatempo. Nas demais áreas do Estado paulista, o tempo ainda continuará firme.

Segundo a Climatempo, até quinta-feira, os maiores acumulados de chuva devem ficar concentrados na faixa do litoral, Vale do Paraíba, áreas do sul do Estado e na capital paulista, passando dos 15 milímetros. Desta forma, ainda de acordo com a empresa de meteorologia, as temperaturas devem ficar um pouco mais amenas nesta semana, principalmente onde a chuva chegar com mais intensidade.

Nesta semana, a média de temperaturas máximas no centro-sul de São Paulo deve ficar entre 24ºC e 27ºC, conforme a Climatempo.

Na terça-feira, a frente fria já vai estar na altura da costa do Sudeste do País e vai fazer com que as nuvens carregadas avancem sobre o território paulista. "No sul do Estado a condição é de chuva a qualquer momento do dia", afirma a Climatempo. Entre a cidade de São Paulo, Campinas e cidades do interior, o sol aparece pela manhã com muitas nuvens e chove no período da tarde e da noite.

Na quarta-feira, a chuva fica mais intensa, principalmente na faixa do litoral. "O céu nublado intercala esses temporais volumosos. Mesma condição na capital paulista. Já na metade norte do Estado, a chuva aparece de maneira irregular no período da tarde", alerta a Climatempo.

Na quinta-feira, a circulação de ventos fará as pancadas de chuva permanecerem sobre o litoral paulista. Conforme a Climatempo, no interior, a previsão é de tempo firme, apesar da variação na nebulosidade.