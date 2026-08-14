Quando lives do Discord serão derrubadas? Saiba qual é o prazo dado pelo governo

A Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) determinou na quarta-feira, 12, a suspensão das lives do Discord, no prazo de três dias úteis, após o caso de uma menina de 13 anos que teve o suicídio transmitido ao vivo pelas redes sociais. O entendimento do órgão federal é de que a plataforma não tem os mecanismos necessários para a proteção de crianças e adolescentes nessa ferramenta.

O Discord, por sua vez, afirma investir em segurança. Diz ainda que a atividade criminosa que envolveu o episódio foi coordenada e continuada em outras plataformas após o próprio Discord banir o servidor em que a garota era incentivada a se machucar. Ao governo, porém, a big tech admitiu falhas em seu sistema de monitoramento, conforme o Estadão revelou.

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A ANPD informou à reportagem que o prazo passou a contar na quinta-feira, 13, e o período de três dias úteis se encerra na segunda-feira, 17. Portanto, neste fim de semana e na própria segunda as lives ainda estarão permitidas. A partir da terça-feira, 18, o Discord deverá mostrar que suspendeu as transmissões até rever seus protocolos de segurança, sob risco de punições, como multas.

Na semana passada, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, chegou a pedir o bloqueio total da plataforma, mas a ANPD destaca que estão suspensas apenas as transmissões ao vivo, como a ferramenta Go Live.

Conforme a agência, essa é uma medida preventiva, uma vez que em reuniões com a ANPD os respresentantes do Discord não provaram ter mecanismos suficientes de proteção e monitoramento, conforme prevê o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) Digital.

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Denúncias aumentam

Conforme da Safernet, organização não governamental de defesa dos direitos humanos na internet, de janeiro a julho o número de denúncias envolvendo o Discord aumentou 54% ante o mesmo período de 2025. Nos primeiros sete meses deste ano, foram 406, na comparação com 264 nesse intervalo no ano passado. É a maior média mensal de toda a série histórica do levantamento, iniciado em 2017.

Segundo a Safernet, o Discord está banido na Rússia, Turquia, Egito, Irã, Jordânia, Emirados Árabes Unidos e Camboja. No caso da Rússia e Turquia, bloquearam o Discord em 2024 sob a acusação de descumprimento de ordens judiciais para a remoção de conteúdos ilegais.

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Busque ajuda

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar apoio:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

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Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar

Iniciativa criada pelo Unicef para oferecer escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

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SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas ao atendimento de pacientes com transtornos mentais. Na cidade de São Paulo, é possível buscar os endereços das unidades nesta página.

Mapa da Saúde Mental

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O site traz mapas com unidades de saúde e iniciativas gratuitas de atendimento psicológico presencial e online. Disponibiliza ainda materiais de orientação sobre transtornos mentais.