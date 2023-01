Quando é o Carnaval 2023? É feriado? Saiba mais sobre os dias de folia

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Desfile do bloco Então, Brilha!, no Carnaval 2020 de Belo Horizonte

O ano começou, as festas de fim de ano terminaram e já há aqueles que estão se questionando sobre as festividades do Carnaval. Em 2023, a folia acontece nos dias 20 e 21 de fevereiro, segunda e terça-feira, respectivamente. Dessa forma, a Quarta-feira de Cinzas ocorrerá no dia 22 de fevereiro.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Look de Paolla Oliveira chama atenção em ensaio da Grande Rio

A data muda todos os anos, já que não é definida por meio de uma data específica no calendário. Dessa forma, como é calculado os dias de Carnaval?

continua após publicidade .

O Carnaval é calculado de acordo com o dia da celebração da Páscoa que, neste ano, acontece no dia 09 de abril. A terça-feira de Carnaval sempre acontece 46 dias antes da Páscoa, ou 47 dias em anos bissextos.





Carnaval é feriado?

Apesar de ser uma festividade tradicional no Brasil, a festa não é considerada um feriado nacional e, sim, ponto facultativo. Ou seja, a liberação dos funcionários depende de cada empresa.

continua após publicidade .

Para aqueles que terão que trabalhar em 20 e 21 de fevereiro, não se preocupe. O próximo feriado nacional após o Carnaval será celebrado no dia 07 de abril, a Sexta-feira Santa.





Quando serão os desfiles?

O desfile das escolas de samba do grupo especial de São Paulo acontece nos dias 17 e 18 de fevereiro. O desfile das escolas do Rio de Janeiro, por sua vez, será nos dias 19 e 20 de fevereiro.

continua após publicidade .





Você sabia?

A cidade de Maringá, Norte do Paraná, terá carnaval de rua em 2023. A festa popular vai acontecer na Vila Olímpica no dia 18 de fevereiro.

Siga o TNOnline no Google News