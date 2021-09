Da Redação

No passado, os cursos online eram vistos com uma certa desconfiança, procurados apenas como último recurso, em casos nos quais não era possível realizá-los presencialmente.

Hoje em dia, muito pelo contrário: grande parte das pessoas já perceberam as vantagens de se realizar cursos online, que, além de serem mais curtos e baratos, são também recebidos de forma muito positiva no mercado de trabalho.

Isso porque, em muitos casos, com o tempo e dinheiro que seria gasto em apenas um curso presencial, é possível realizar muitos cursos profissionalizantes online de qualidade, contribuindo muito mais para a formação profissional.

Porém, diante de tantas opções de cursos ead que existem na atualidade, surge uma dificuldade em tomar uma decisão.

Por isso, continue lendo para decidir onde fazer um curso online: qual o melhor site para cursos online com certificado? Quais cursos estão mais em alta no momento?

Em primeiro lugar, confira quais são os cursos com mais oportunidades de trabalho na atualidade:

Perito grafotécnico

O perito grafotécnico, é uma das profissões mais procuradas dos últimos tempos.

No Brasil, é difícil não perceber a quantidade imensa de tentativas de fraudes e golpes que acontecem diariamente.

É por esse motivo que a perícia grafotécnica é uma área com muita demanda.

Esse profissional é responsável por analisar um documento manuscrito ou uma assinatura para descobrir se ela é autêntica ou uma falsificação. Esse trabalho é essencial para se evitar fraudes e também para o andamento de processos jurídicos.

Hoje em dia, diversos processos estão parados pela falta de um perito grafotécnico para realizar a perícia em assinaturas.

Visagismo

A área da beleza é uma das maiores do país. Mesmo durante a época da pandemia, o mercado da beleza continuou movimentando de forma significativa a economia do país.

O visagismo é muito versátil, permitindo que a pessoa aplique as técnicas em sua própria profissão e valorize mais o seu serviço, ou que ela trabalhe oferecendo consultorias, mesmo que nunca tenha atuado na área da beleza.

As teorias presentes no curso de visagismo permitem que o profissional faça uma análise completa de seu cliente: tanto de traços físicos e linhas do rosto quanto de aspectos da personalidade.

Dessa forma, o profissional pode criar para seu cliente uma imagem que esteja totalmente de acordo com aquilo que ele deseja transmitir e com os seus gostos.

Por isso, o profissional que realiza o curso de visagismo é muito procurado pelas pessoas e possibilita muitas oportunidades de trabalho.

Venda de carros

A venda de carros usados sempre esteve em alta. Nos últimos tempos, durante a pandemia, a busca por carros usados se tornou significativamente maior.

O mercado de carros novos passa por um momento de baixa demanda e falta de produtos novos. Assim, o mercado de carros usados ganhou diversos novos adeptos.

Por isso, a situação é favorável para quem deseja se tornar um vendedor de carros usados e aproveitar a alta margem de lucro que acompanha cada venda.

Quem decide entrar nesse mercado, entretanto, já sabe que um curso profissionalizante é essencial para se destacar na venda de veículos usados, os cursos: Como ganhar dinheiro com venda de carros.

PED - Programa de Emagrecimento Definitivo

O PED surge como solução definitiva para um antigo problema. Em oposição aos muitos programas de emagrecimento que oferecem soluções milagrosas com riscos à saúde e não promovem um resultado que se mantém a longo prazo.

Já o PED contém técnicas baseadas em estudos de Harvard, com resultados comprovados na promoção do emagrecimento definitivo.

A técnica consiste em um treinamento para promover a mudança de hábitos. De forma simples e sem a necessidade de sacrifícios e rotinas pesadas de exercícios.

Provando, assim, que é possível emagrecer de forma definitiva e prazerosa, apenas com simples mudanças nos hábitos.

Onde fazer cursos online?

