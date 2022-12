Qual a importância do bom profissional para realizar a rinomodelação?

Da Redação

”O nariz é considerado um dos elementos de maior relevância na beleza facial. Por ser mais proeminente que as outras estruturas e estar no centro da face, ele é o primeiro a chamar a atenção e por isso pode ser considerado o grande responsável por determinar a beleza da face”.

A rinomodelação tem ganhado cada vez mais visibilidade, dado ao fato de que possibilita uma mudança ou transformação no nariz muito mais rápida e sem que seja necessário internação hospitalar. A procura é grande, tanto pelos pacientes interessados nos benefícios estéticos que esse procedimento pode proporcionar, quanto pelos profissionais interessados em aprender e aprimorar seu conhecimento.

A rinomodelação pode ser um procedimento temporário ou definitivo, de acordo com o desejo do paciente. A rinomodelação feita com materiais preenchedores (como o ácido hialurônico) são indicadas para pequenas correções de perfil, como por exemplo nariz com a ponta caída e para disfarçar a giba, aquele ossinho mais proeminente no dorso (o popularmente conhecido como nariz de bruxa ou tucano). É um procedimento realizado em consultório, de forma rápida e com resultado imediato, porém a duração desse resultado varia de acordo com o ácido hialurônico utilizado e o tempo de reabsorção desse material pelo organismo.

O procedimento mais procurado no momento é a rinomodelação definitiva por alcançar resultados que vão além de apenas alterações de perfil. A rinomodelação definitiva além de também corrigir o perfil, ou seja, empinar a ponta caída e corrigir a giba, também permite afinar a ponta do nariz (o popular nariz de coxinha ou batatinha) e diminuir a largura das asas nasais, tudo isso através de técnicas definitivas. A grande vantagem é ser um procedimento minimamente invasivo, realizado em consultório, ou seja, sem a necessidade de internação hospitalar e com uma recuperação muito rápida que lhe permite manter sua rotina e voltar ao trabalho em apenas 1 ou 2 dias. .

Porém, é sempre importante lembrar que a escolha do profissional que realizará a rinomodelação é muito importante, por diversos motivos. A doutora Ana Barros explica alguns deles:

“Existem DIVERSAS técnicas de rinomodelação definitiva e por isso vários resultados diferentes entre os profissionais que realizam esse procedimento. Além disso, temos que levar em consideração a habilidade e aptidão própria do profissional – alguns terão mais facilidade com uma técnica do que com outra – e, por isso, é muito importante a ‘fase’ da escolha desse profissional.”

“A assinatura do profissional também deve ser considerada. Qualquer trabalho artesanal leva em si o senso estético do profissional e o que o mesmo considera belo. Tendemos a criar a beleza e o gosto pessoal interfere nesse momento. Rinomodelação é uma obra de arte e escolher bem o artista é fundamental. ”

E conclui:

“Então, é muito importante que a escolha do profissional seja bem feita porque esse é um procedimento definitivo e IRREVERSÍVEL, ou seja, seu nariz não voltará a ser como antes e somente outro procedimento poderá alterar o resultado obtido. Veja os trabalhos realizados pelo profissional, converse com pacientes que já realizaram o procedimento com ele (hoje em dia as redes sociais nos permitem fazer isso com facilidade) e não realize o procedimento com um profissional desejando o resultado de outro pois as técnicas realizadas podem ser diferentes (mesmo todas levando o nome de rinomodelação definitiva) e a habilidade e senso estético também.

Doutora Ana Barros, 39 anos, formada em odontologia pela PUC Minas em 2005, especialista em Implantodontia, Harmonização Facial, Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial. Criadora do Método Ana Barros de Rinomodelação. Coordenadora e professora nacional e internacional de técnicas de Rinomodelação, incluindo o Método Ana Barros de Rinomodelação.