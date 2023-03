Quais são os melhores empréstimos para aposentados e pensionistas?

Da Redação

A aposentadoria é uma das etapas de vida mais aguardadas por todos, uma vez que não é necessário trabalhar ou se preocupar com dinheiro, não é mesmo?

Infelizmente, nem todos os aposentados se encaixam nessa descrição, pois, os recursos recebidos do governo não são suficientes para suprir todas as suas necessidades.

Para esses casos, contratar um empréstimo para aposentados ou pensionistas pode ser uma solução!

Leia o conteúdo a seguir e descubra qual é o melhor empréstimo para aposentados e pensionistas, e como saber se é uma boa opção para você!

Quais são as melhores modalidades de empréstimos para aposentados e pensionista?

Existem várias modalidades de crédito que aposentados ou pensionistas conseguem contratar.

Separamos as principais para você analisar!

Empréstimo consignado

O empréstimo consignado é uma das modalidades mais contratadas pelos aposentados, pensionistas e servidores públicos. Nesse modelo, o valor das parcelas é descontado diretamente da folha de pagamento ou do benefício do INSS do solicitante.

É uma opção benéfica também para as instituições financeiras, uma vez que os índices de inadimplência são baixíssimos.

Em decorrência disso, as empresas conseguem oferecer taxas de juros inferiores a outras modalidades de crédito, além de proporcionar um processo de aprovação mais simples, uma vez que a segurança da operação é alta.

Há três principais tipos de empréstimo consignado, os quais são: para beneficiários do INSS, para servidores públicos e para funcionários de empresas privadas, sendo a última opção necessário ter vínculo com carteira assinada entre empresa e funcionário, e a empresa deve ter parceria com a instituição financeira escolhida.

No entanto, é necessário estar ciente de que, caso essa modalidade seja contratada, uma parte do seu salário será descontada todos os meses até a quitação completa do empréstimo. Então, é necessário se programar e organizar as suas finanças!

Além disso, grande parte das instituições financeiras oferecem essa modalidade para clientes com até 80 anos.

Empréstimo com garantia

O empréstimo com garantia é uma modalidade de crédito que vem ganhando o coração dos brasileiros nos últimos anos.

E isso ocorre pois oferece juros baixos, se comparados a outras modalidades apresentadas no mercado de crédito, além de longos prazos de pagamento.

As instituições financeiras conseguem chegar nessas condições em decorrência da segurança que essa modalidade proporciona, uma vez que a operação possui uma garantia, a qual pode ser um imóvel, automóvel ou outro bem que possui um valor considerável.

Lembrando que o proprietário pode usufruir do bem enquanto o utiliza como garantia.

Ou seja, todas as partes envolvidas saem ganhando!

Empréstimo pessoal

O empréstimo pessoal também é amplamente utilizado pelos brasileiros, uma vez que possui um processo de contratação relativamente simples e não há necessidade de informar qual será o destino do recurso emprestado.

Mas, como não há nenhuma garantia no processo, a instituição financeira entende que o risco de inadimplência pode ser alto e, consequentemente, o risco da operação aumenta.

Diante disso, as taxas de juros e as condições de pagamento dessa modalidade tendem a não ser as mais vantajosas do mercado de crédito.

Os detalhes e exigências de cada modalidade variam de acordo com a instituição financeira escolhida. Então, consulte a empresa responsável pelo seu empréstimo para saber dos detalhes necessários para a contratação.

Onde contratar empréstimos para aposentados e pensionistas?

Os principais bancos, fintechs, bancos digitais e demais instituições financeiras oferecem as modalidades apresentadas acima.

Com essa diversidade de opções, quem ganha é sempre o consumidor.

Então, simule modalidade em algumas instituições financeiras de qualidade e escolha a que melhor se adequar às suas necessidades e possibilidades.

Como saber qual é a melhor modalidade para você?

A melhor opção é sempre a que melhor se encaixa nas suas necessidades.

No entanto, ressaltamos que o empréstimo consignado é uma ótima opção para os aposentados e pensionistas, uma vez que possui uma das taxas de juros mais baixas do mercado de crédito.

E a sua contratação é relativamente fácil e benéfica para todos os envolvidos.

Confirme se você cumpre os requisitos para a contratação, faça simulações em diversas instituições financeiras, compare-as e, depois de encontrar a opção que mais fizer sentido para você, feche negócio!

Conclusão

Antes de contratar qualquer modalidade, é essencial pesquisar as condições do negócio e verificar se todos os custos estão de acordo com o seu planejamento financeiro familiar.

A CashMe é uma das maiores fintechs do mercado de crédito e já impulsionou mais de R$ 1 bi em negócios com as suas diversas modalidades de crédito, como o crédito com garantia de imóvel.