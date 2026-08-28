Quais são as cidades mais populosas de São Paulo? IBGE divulga nova lista

São Paulo continua como a cidade mais populosa do Brasil, segundo os novos números da pesquisa Estimativas Populacionais, divulgada nesta sexta-feira, 28, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A capital tem 11.911.337 habitantes. Outras duas cidades do Estado estão entre as 15 maiores do País: Guarulhos, com 1.351.284 moradores, e Campinas, com uma população estimada em 1.189.761 habitantes.

A quarta cidade mais populosa do Estado é São Bernardo do Campo, seguida de Santo André, Sorocaba, Osasco, Ribeirão Preto, São José dos Campos e São José do Rio Preto.

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Entre as Unidades da Federação (UF), São Paulo concentra 21,6% da população, com 46,1 milhões de habitantes. Minas Gerais, com 10% (21,5 milhões) e Rio de Janeiro, com 8,0% (17,2 milhões), fecham a lista dos três Estados mais populosos. A população total estimada do País é de 214,2 milhões de habitantes, de acordo com o IBGE.

Na outra ponta, as três menores UFs em termos populacionais estão no Norte e apresentam menos de 1 milhão de habitantes cada uma: Acre, com 887,8 mil pessoas (ou 0,41% da população total do Brasil); Amapá, com 809,9 mil pessoas (ou 0,38% da população total); e Roraima, 761 mil pessoas (ou 0,36% da população brasileira).

O Sudeste se mantém como região mais populosa do País, com 89 milhões de pessoas, representando 41,6% da população total. O Nordeste vem em seguida, com população estimada em 57,4 milhões de pessoas, ou 26,8% do total.

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Na sequência, a região Sul, com 31,5 milhões de moradores, representa 14,7%. O Norte, com 18,9 milhões de habitantes, equivale a 8,8% do total. A região menos populosa é o Centro-Oeste, com 17,4 milhões de pessoas, estimada em 8,1% da população brasileira.