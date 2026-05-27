Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
COTIDIANO

Quais os produtos mais falsificados do País? Veja ranking

Escrito por Gonçalo Junior (via Agência Estado)
Publicado em 27.05.2026, 18:18:00 Editado em 27.05.2026, 18:29:42
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O mercado ilegal de produtos, movimentado por falsificação, contrabando, pirataria e sonegação fiscal, provocou prejuízo recorde de R$ 514 bilhões ao Brasil em 2025, segundo o Anuário da Falsificação 2026, divulgado pela Associação Brasileira de Combate à Falsificação (ABCF) nesta quarta-feira, 27. É uma alta de 8% em relação ao ano anterior.

Os valores se referem às perdas de arrecadação tributária e de faturamento das indústrias legalmente estabelecidas. O levantamento mostra que os três setores mais afetados foram:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- bebidas alcoólicas: prejuízo de R$ 89,5 bilhões;

- vestuário: R$ 55 bilhões

- combustíveis: R$ 30 bilhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mas o prejuízo vai muito além do econômico. Produtos adulterados podem representar riscos sérios à saúde. Um dos exemplos foi crise de adulteração de bebidas com metanol.

O surto de intoxicação entre setembro e dezembro de 2025, causado pela venda de bebidas alcoólicas falsificadas (principalmente destilados como vodca e gim) adulteradas com metanol, causou 22 mortes confirmadas no País.

Criminosos utilizavam fábricas clandestinas para produzir bebidas falsificadas com embalagens e selos quase idênticos aos originais. Forças-tarefas da Polícia Federal, Polícia Civil e Vigilância Sanitária realizaram operações interestaduais para desmantelar os polos de produção e interditar estabelecimentos irregulares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O setor de bebidas alcoólicas é um dos que mais preocupam as autoridades. A estimativa é de que 36% das bebidas alcoólicas comercializadas no Brasil sejam falsificadas, adulteradas, fraudadas ou contrabandeadas. Entre os destilados, o mercado ilegal já representa 28% do volume total de vendas no País.

A Câmara dos Deputados aprovou em outubro do ano passado, projeto de lei para tornar crime hediondo a falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou bebidas, produtos alimentícios e suplementos alimentares. A pena prevista para os crimes citados é de quatro a oito anos de reclusão.

SP, centro dos mercados ilegais

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O avanço do mercado ilegal evidencia, entre outros fatores, a presença do crime organizado em setores da economia formal, na visão de Rodolpho Ramazzini, advogado especializado no combate à fraude e diretor da Associação Brasileira de Combate à Falsificação (ABCF).

"O crescimento do mercado ilegal está ligado ao fortalecimento das facções criminosas, à evasão fiscal, à fragilidade na fiscalização de fronteiras e à falta de mecanismos de rastreabilidade", enumera

O Estado de São Paulo aparece como o centro do mercado ilegal no País, concentrando 40% de todas as perdas nacionais, o equivalente a R$ 205,6 bilhões. Apesar de não ser região de fronteira, São Paulo lidera o ranking de apreensões da Receita Federal, respondendo por 20% das operações realizadas no País.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Paralelamente, o relatório também aponta o aumento das operações de repressão, que passou de 1.714 em 2024 para 1.928 em 2025, um crescimento de 12%.

A produção de cigarros em outros países, principalmente no Paraguai, introduzidos no Brasil por meio de contrabando e descaminho, continua sendo um grave problema de saúde pública e de mercado, como aponta o anuário.

O envolvimento do crime organizado nas áreas de fronteira, que passou a controlar a atividade antes dominada por contrabandistas, contribui para o agravamento do problema. Também há participação de facções criminosas transnacionais na fabricação clandestina dentro do Brasil e na distribuição de cigarros ilegais no território nacional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com isso, os cigarros continuam liderando o contrabando no Brasil. O estudo aponta que cerca de 32% do consumo nacional já pertence ao mercado ilegal e que o setor provoca evasão fiscal superior a R$ 11 bilhões anuais. Em 2024, o valor girava em torno de R$ 10 bilhões.

Medicamentos falsos

O mercado ilegal de medicamentos movimenta R$ 16,8 bilhões por ano no Brasil, elevação de 46% em relação a 2024, quando a atividade ilegal girou R$ 11,5 bilhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A elevação sofre influência direta do comércio de remédios da classe GLP-1, como Ozempic, Wegovy e Mounjaro, impulsionado pela busca por alternativas de tratamento para perda de peso e diabetes. Em 2025, as perdas associadas ao mercado paralelo de remédios foram estimadas em mais de R$ 4,6 bilhões; no período anterior, o montante era de R$ 3,2 bi.

A combinação entre escassez global, preços elevados e a popularização desses fármacos abriu espaço para um mercado paralelo que movimenta desde produtos falsificados até versões manipuladas de forma irregular. O comércio irregular ocorre em três frentes principais:

falsificações diretas: canetas comercializadas com embalagens e rótulos idênticos aos originais, mas que contêm substâncias diferentes, como insulina, capaz de provocar hipoglicemia severa, ou apenas solução salina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

manipulação industrial proibida: farmácias e laboratórios clandestinos produzem versões "genéricas" de semaglutida e tirzepatida;

substâncias sem registro: venda de compostos como a retatrutida, ainda em fase de testes clínicos.

Setores com maiores prejuízos em 2025

Bebidas alcoólicas - R$ 89,5 bilhões

Vestuário - R$ 55 bilhões

Material esportivo - R$ 32 bilhões

Combustíveis - R$ 30 bilhões

Perfumaria - R$ 22,8 bilhões

Defensivos agrícolas - R$ 22 bilhões

Medicamentos - R$ 16,8 bilhões

Ouro - R$ 13,8 bilhões

TV por assinatura - R$ 13 bilhões

Autopeças - R$ 13 bilhões

Materiais elétricos - R$ 12 bilhões

Setor óptico - R$ 11,8 bilhões

Higiene e cosméticos - R$ 11,5 bilhões

Cigarros - R$ 10,5 bilhões

Celulares - R$ 10,5 bilhões

Suplementos alimentares - R$ 10 bilhões

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Brsil falsificados produtos RANKING
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV