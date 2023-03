Quais os diferentes tipos de bônus de boas-vindas que eu posso ter?

Da Redação

Bônus de boas-vindas são excelentes incentivos

Bônus de boas-vindas são excelentes incentivos para que o cliente continue utilizando os serviços oferecidos. E como todo mundo adora economizar dinheiro, separamos abaixo alguns tipos comuns de bônus de boas-vindas que você pode conseguir em diversos sites.

Bônus em dinheiro

Esse é com certeza o bônus mais comum de todos quando estamos falando de cassinos onlines ou sites de apostas em um geral. O que acontece é que no primeiro depósito geralmente o cliente é agraciado com algum tipo de Bonus de Boas Vindas para que sua experiência com o site seja a melhor possível, e geralmente esse bônus é em forma de dinheiro.

O que acontece muito são cassinos que oferecem bônus do tipo 100% até R$2000, ou seja, seja lá qual for o valor depositado, o máximo que você receberá é o valor de R$2000.

E também dependendo do cassino, esse bônus também vem acompanhado de giros grátis que você pode utilizar em slots da plataforma. Se atente ao bônus oferecido e saiba se o cassino que você joga ou pretende jogar também oferece giros grátis.

Redução do mensalidade

Outro tipo de bônus bastante comum mas agora em estabelecimentos físicos são a redução da mensalidade. Se você vai a academias ou qualquer espaço que requeira um pagamento mensal para que se possa frequentar o local, é bastante provável que você veja promoções do tipo Mensal, Trimestral, Semestral e/ou Anual.

Quanto maior a quantidade de tempo que você escolhe (e.g., trimestral, semestral, etc.), maior é o desconto. Então enquanto no Trimestral você consegue um desconto de 5%, no Semestral já são 15%, por exemplo, e o anual logicamente é o plano que possui o maior desconto.O

A tendência está tão grande que diversos serviços já começaram a aderir à diminuição das taxas.

Cursos online ou assinaturas em serviços online também são conhecidos por apresentarem essas possibilidades para os clientes.

Como ficar sabendo desses bônus?

Agora que você já conhece alguns bônus, é necessário que você saiba como conseguí-los ou como saber quando eles estão disponíveis.

A primeira opção é seguir a loja, site ou seja lá o que for nas redes sociais. Geralmente promoções como essas são postadas nas redes sociais para atrair cada vez mais clientes. Se aproveite disso, e saia na frente!

Alguns outros bônus não costumam ser divulgados para o grande público, e são disponibilizados apenas para os clientes mais fiéis através de grupos privados ou no famoso boca a boca. Não deixe de ficar por dentro caso seu objetivo seja economizar.





