Quais capitais do Brasil que mais 'perderam' moradores, conforme estudo do IBGE? Veja lista

Quatro capitais brasileiras registraram diminuição de suas populações na comparação com o ano passado. Entre elas está Salvador (BA), quinta cidade mais populosa do Brasil, com 2.559.945 habitantes.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a capital baiana teve uma queda de 0,17% de seus moradores na comparação com o último levantamento, divulgado em 2025. As estimativas do IBGE foram publicadas nesta sexta-feira, 28, no Diário Oficial da União (DOU).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A capital baiana foi a que registrou a maior diminuição de seus moradores entre as capitais, seguida de Natal, no Rio Grande do Norte (-0,13%), Belém, no Pará (-0,08%) e Belo Horizonte (-0,02%), em Minas Gerais.

As demais capitais registraram leve aumento - a maior foi Boa Vista, em Roraima (3,2%) - ou até nenhuma variação entre os períodos. Porto Alegre, por exemplo, não apresentou variação (veja tabela abaixo).

De acordo com os dados, o Brasil tem hoje 214,2 milhões de habitantes em 2026. A taxa de crescimento geométrico (TGC) foi de 0,37%, levemente inferior ao que foi registrado no último levantamento (0,39%), indicando uma desaceleração no aumento populacional do País.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As cinco cidades brasileiras com a maior quantidade de pessoas são: São Paulo (11.911.337 pessoas), Rio de Janeiro (6.731.133), Brasília (3.009.996), Fortaleza (2.582.360) e Salvador (2.559.945). Juntos, os cinco municípios somam 26.794.771 pessoas, o equivalente a 12,5% da população total estimada.

Já Serra da Saudade, em Minas Gerais, com 857 moradores; Anhanguera, em Goiás (906 pessoas); Borá, em São Paulo (935), Araguainha, em Mato Grosso (989); e Nova Castilho, também em São Paulo (1.070), são os municípios menos populosos do Brasil.

Entre as capitais, Palmas (TO), com 333.154 pessoas; Vitória, com 343.935 habitantes; e Rio Branco, com estimativa de 390.038 moradores, são as que registram o menor contingente de moradores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os dados são importantes porque é com base neste estudo que o Tribunal de Contas da União (TCU) calcula o Fundo de Participação de Estados e Municípios. Além disso, servem também de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.