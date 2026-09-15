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Quadrilha rouba carro de luxo de mansão no Morumbi; Mercedes é achada em desmanche

Escrito por Leonardo Oliveira (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Polícia de São Paulo recuperou nesta segunda-feira,14, uma Mercedes-Benz C 180 que havia sido roubada durante um mega-assalto na região do Morumbi, zona sul da capital, no último dia 6. O homem apontado como responsável pelo imóvel onde o carro foi encontrado acabou preso.

Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam informações de que um automóvel roubado estaria em uma residência no Real Parque, bairro nobre da cidade. Ao chegarem ao endereço, os PMs encontraram a Mercedes sendo desmontada e prenderam James de Abreu Silva, de 37 anos.

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De acordo com o boletim de ocorrência, dez criminosos armados mantiveram uma família refém por aproximadamente uma hora durante um assalto a uma mansão no Morumbi.

Além da Mercedes, a quadrilha levou relógios, celulares, laptops, videogames, raquetes de padel, televisores, pares de tênis, monitor, teclado e uma filmadora. O prejuízo foi estimado em R$ 150 mil.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que a perícia foi acionada. O caso foi registrado como receptação, adulteração de veículo automotor e localização/apreensão de veículo no 89º DP - Jardim Taboão. Ainda de acordo com a pasta, nenhum dos envolvidos no assalto foi identificado.

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