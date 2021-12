Da Redação

Quadrilha invade mansão do apresentador Ratinho em São Paulo

A mansão do apresentador Carlos Massa, o Ratinho, em São Paulo foi invadida por bandidos nesta sexta-feira, 17. Segundo o programa Cidade Alerta, Ratinho não estava presente durante o roubo, tampouco vivia no local. Na casa funcionava um escritório do apresentador.

continua após publicidade .

Durante a ação da quadrilha funcionários, que gravavam um programa de rádio, foram rendidos. Após realizarem transações via PIX para os assaltantes e entregarem objetos pessoais como relógios e celulares, os funcionários foram amarrados em presos em um dos cômodos do local.

"Acho que foi um assalto comum. O único detalhe que me chamou atenção é que eles tinham o controle do portão", disse o apresentador ao programa.

continua após publicidade .

A polícia foi acionada e investiga o crime.