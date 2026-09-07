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Quadrilha invade e furta casa no Jardim Paulista, área nobre de São Paulo

Escrito por Hugo Henud (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Quatro suspeitos invadiram e furtaram uma casa no Jardim Paulista, bairro nobre da zona oeste de São Paulo, na noite do sábado, 5. Um homem de 25 anos foi preso em flagrante.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado, a Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, flagrou quatro suspeitos saindo da residência.

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Ao avistarem os policiais, os suspeitos abandonaram os itens furtados e fugiram. Um deles, no entanto, foi alcançado e detido pelos agentes na Avenida Nove de Julho. Ele permanece à disposição da Justiça.

A SSP informou que os itens foram devolvidos ao proprietário e que foi solicitada perícia ao Instituto de Criminalística (IC). A identidade da vítima não foi revelada.

O caso foi registrado como furto a residência e associação criminosa no 14º Distrito Policial, de Pinheiros. A Polícia Civil realiza diligências para localizar e prender os outros suspeitos.

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VIOLÊNCIA/SP/QUADRILHA/FURTO/RESIDÊNCIA/JARDIM PAULISTA
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