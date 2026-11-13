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Quadrilha invade condomínio em Higienópolis e amarra moradora; 2° assalto no bairro em 13 dias

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Três homens invadiram dois apartamentos de um condomínio em Higienópolis, na região central de São Paulo, nesta quinta-feira, 12. Durante a ação, uma moradora foi amarrada. Há relatos de que os suspeitos utilizaram o sistema de reconhecimento facial do prédio para acessar os imóveis.

O caso ocorreu em um condomínio de três torres localizado na Avenida Higienópolis, que também possui entradas pela Rua Marquês de Itu. Segundo relatos de moradores, imagens de câmeras de segurança mostram três homens, um dos quais teria utilizado reconhecimento facial para acessar os apartamentos.

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Uma das portarias funcionaria sem funcionários, mas não há confirmação de que os suspeitos tenham entrado por esse acesso.

Após a ação, os três homens deixaram o edifício e moradores foram à delegacia para registrar a ocorrência.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), dois suspeitos foram localizados e presos por policiais da 1ª Central Especializada de Repressão ao Crime Organizado (Cerco). Os objetos furtados foram apreendidos e recuperados. A Polícia Civil mantém investigações sobre o caso.

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O condomínio fica próximo a outro edifício de Higienópolis que foi alvo de criminosos entre a noite de 31 de outubro e a madrugada de 1º de novembro. Na ocasião, três apartamentos foram invadidos e furtados.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), na ocasião, criminosos utilizaram um estabelecimento comercial vizinho para alcançar as janelas do prédio e entrar nos imóveis. De acordo com o Grupo de Repressão a Roubos (Garra), foram levados joias, relógios, dinheiro e outros objetos de valor.

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ROUBO/SP/HIGIENÓPOLIS/CONDOMÍNIO/INVASÃO/RECONHECIMENTO FACIAL
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