Quadrilha assalta joalheria do Shopping Jardim Sul, em São Paulo

Uma quadrilha de criminosos assaltou na tarde deste sábado, 5, uma joalheria no Shopping Jardim, no bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, duas pessoas foram presas e parte dos objetos roubados foram recuperados. Parte dos assaltantes conseguiu fugir e as buscas da PM continuam.

De acordo com o capitão Felipe, da Polícia Militar, em entrevista concedida ao programa Brasil Urgente, da TV Band, o assalto aconteceu por volta das 15h30 na joalheria Vivara. Os bandidos estavam armados e renderam os funcionários e os clientes da loja. A polícia chegou ao local quando os criminosos ainda estavam presentes e conseguiu prender dois suspeitos. O restante conseguiu fugir.

Os dois suspeitos foram presos por policiais da 1ª Companhia do 16.º Batalhão. O caso será registrado no 89º Distrito Policial (Portal do Morumbi).

As primeiras informações sobre o assalto falavam em tiros entre os criminosos e seguranças do shopping, mas a Polícia Militar não confirmou essa informação. "Pode ser que em algum ponto tenha ocorrido alguma troca de tiros, mas até o momento não temos informação", disse o capitão à TV Band. O shopping se encontra fechado.