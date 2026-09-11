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Quadrilha armada invade mansão no Morumbi, faz família refém e rouba carro de luxo em SP

Escrito por Leonardo Siqueira (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Uma quadrilha com cerca de dez criminosos armados manteve uma família refém por aproximadamente uma hora durante um assalto a uma mansão no Morumbi, zona sul de São Paulo, na madrugada do último domingo, 6. O crime causou um prejuízo estimado em R$ 150 mil.

De acordo com o boletim de ocorrência, os assaltantes fugiram levando uma Mercedes-Benz, avaliada em cerca de R$ 90 mil, um PlayStation 5, relógios de luxo e outros objetos de valor. Apenas os demais bens roubados, sem contar o veículo, foram avaliados em cerca de R$ 66 mil.

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Segundo o boletim, as vítimas são um casal de 69 e 71 anos e o neto deles, de 13. Elas relataram à polícia que dois dos invasores aparentavam ser menores de idade. Outros dois estavam armados, sendo que um deles falava com sotaque espanhol.

A quadrilha chegou até a residência por volta da 1h, enquanto as três vítimas dormiam. Quatro criminosos entraram no imóvel armados com pistolas e revólveres, enquanto outros seis permaneceram do lado de fora.

O homem de 71 anos foi acordado com um revólver apontado para a cabeça e rendido. Em seguida, os três foram levados para a sala de estar, onde permaneceram sob vigilância enquanto os criminosos vasculhavam e saqueavam os cômodos da casa, conforme o boletim.

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Após a fuga, as vítimas relataram que os assaltantes acessaram as contas bancárias da mulher de 69 anos por meio do celular dela. Foram realizadas transferências que somaram R$ 1.600, além de três compras no valor total de R$ 161. Segundo o boletim de ocorrência, os criminosos também passaram a enviar mensagens com ameaças à família.

O caso foi registrado no 89º Distrito Policial (Jardim Taboão) e é investigado pela Polícia Civil. As diligências prosseguem para identificar, localizar e prender os suspeitos, disse a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

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ASSALTO Mansão Morumbi família quadrilha refém
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