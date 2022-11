Qatar realiza primeira apreensão de drogas da Copa do Mundo

Da Redação

A informação foi divulgada nesta segunda-feira pelas autoridades do país

A primeira apreensão de drogas durante a Copa do Mundo no Qatar, país localizado no Médio Oriente, aconteceu nesta segunda-feira (21), de acordo com as informações publicadas pelas autoridades locais.

"A alfândega do Aeroporto Internacional Hamad frustrou o tráfico de tramadol e haxixe", anunciou a Autoridade Geral da Aduana, no Twitter.

أحبطت إدارة جمارك مطار حمد الدولي تهريب حبوب الترامدول ومادة الحشيش المخدرة ، حيث اشتبه موظف الجمارك بأمتعة المسافر وعند تفتيشها تم العثور على عدد 1990 حبة من الترامدول ، وكذلك تم ضبط مادة الحشيش المخدرة التي بلغ وزنها 464.5 جرام . #جمارك_قطر pic.twitter.com/LX1NCKH3Af — الهيئة العامة للجمارك (@Qatar_Customs) November 21, 2022

As substâncias ilícitas foram descobertas após um dos funcionários da Alfândega no aeroporto de Doha "suspeitar das malas de um passageiro, motivo pelo qual ele inspecionou-as e encontrou 1.990 comprimidos de Tramadol, junto com 464,5 gramas de haxixe", diz a agência de notícias AFP.



Não foram divulgadas informações sobre o passageiro que transportava as drogas. O homem deve se apresentar ao Ministério Público do país.

As sentenças impostas no Catar por posse, uso, ou tráfico de drogas são muito severas, incluindo longas penas de prisão, pesadas multas e expulsão do território, no caso de estrangeiros.

Com informações do UOL.

