Putin, presidente da Rússia, instaura lei marcial em 4 territórios

Putin anunciou a medida durante uma reunião com o Conselho de Segurança, que foi exibida na televisão

Vladimir Putin, presidente da Rússia, instaurou a lei marcial em quatro territórios da Ucrânia que Moscou, capital da Rússia, alega ter anexado no último mês. Portanto, com a regra em vigor, as leis militares substituirão a administração local e a justiça de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia, regiões da Ucrânia tomadas pelos russos.

"As leis constitucionais sobre a entrada dos quatro territórios na Federação Russa já entraram em vigor. O regime de Kiev, como é bem conhecido, recusa-se a reconhecer a vontade e a escolha do povo", disse Putin no início da reunião do Conselho de Segurança da Rússia.

O Kremlin publicou um decreto que determina a entrada em vigor da lei marcial nos quatro territórios a partir de quinta-feira (20).

Putin anunciou a medida em uma reunião de seu Conselho de Segurança exibida pela televisão.



O Kremlin publicou em seguida um decreto que confirma a entrada em vigor da lei marcial nos quatro territórios a partir de quinta-feira (20).

"Assinei um decreto para introduzir a lei marcial nestas quatro entidades da Federação da Rússia", afirmou Putin na reunião do Conselho Nacional de Segurança. Moscou anunciou a anexação das regiões após referendos organizados no fim de setembro e condenados pela comunidade internacional.

O presidente russo fez a revelação da lei marcial em um momento de avanço das tropas ucranianas nos territórios controlados por Moscou.

"O regime de Kiev se nega a reconhecer a vontade da população, rejeita qualquer proposta de negociação, os disparos continuam e há civis morrendo", afirmou o chefe de Estado russo, de 70 anos.

Com informações do R7.

