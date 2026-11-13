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PUC-Rio terá curso de Medicina e inovação tecnológica será um dos focos; saiba quando começa

Escrito por Redação (via Agência Estado)
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A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) recebeu autorização do Ministério da Educação (MEC) para oferecer a graduação em Medicina. A formação terá início no primeiro semestre de 2027 e, de acordo com a universidade, recebeu conceito 5, nota máxima, na avaliação do ministério.

As inscrições estão previstas para começar ainda nesta sexta-feira, 13, no site da instituição. Serão oferecidas 100 vagas com mensalidades que custam entre R$ 13 mil e 15 mil.

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A autorização para o novo curso conclui um projeto discutido há mais de 10 anos pela universidade. Em junho deste ano, a PUC-Rio já havia recebido a habilitação do governo federal para avançar na implantação da graduação.

Na ocasião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Educação, Camilo Santana, assinaram o ato que habilitou a PUC-Rio a criar cursos de Medicina - na ocasião, a Faculdade IDOR de Ciências Médicas também recebeu o aval.

"A abertura do curso de Medicina representa uma vitória para todos nós. Para a universidade, como um modelo de ensino e aprendizagem, com a formação do médico em contato com outras tecnologias, ciências humanas e sociais. Formar o médico em uma universidade é um grande diferencial da PUC-Rio", o padre Anderson Pedroso, reitor da PUC-Rio.

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Com duração de seis anos, o curso terá inteligência artificial entre os conteúdos da matriz curricular. O tema estará presente em sete dos oito primeiros períodos, segundo a universidade. A formação também prevê atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, além de disciplinas voltadas à dimensão humanística e interdisciplinar da medicina.

A universidade também anunciou bolsas sociais de até 100% e descontos em residenciais estudantis parceiros voltados a candidatos que moram fora da cidade do Rio de Janeiro. "A PUC-Rio é uma universidade comunitária, sem fins lucrativos, voltada para bem comum. É a realização de um modelo que acreditamos ser essencial", diz o reitor.

À frente do Departamento de Medicina está a médica e pesquisadora Margareth Dalcolmo, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O coordenador acadêmico da graduação será o professor Roberto Howard Cooper.

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A PUC-Rio foi classificada como a melhor instituição de ensino superior privada do País e a quinta melhor do País pelo ranking britânico QS World University Rankings 2025, que avalia mais de 1.500 instituições de ensino superior em 106 países.

Leitos do SUS para atividades práticas

A PUC-Rio tem uma pós-graduação em Medicina há mais de 70 anos em diversas especialidades, como Psiquiatria, Neurologia, Cardiologia, e Cirurgia Plástica. A autorização para a criação da graduação nunca tinha sido alcançada, pois faltava um hospital universitário, entre outros motivos.

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No novo curso, a formação prática será realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, que disponibilizou 836 leitos da rede municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) para as atividades acadêmicas. Entre os hospitais que integram a parceria estão o Miguel Couto, o Hospital Jesus e o Ronaldo Gazzola, além de Unidades Básicas de Saúde e clínicas da família.

A iniciativa se soma à parceria da PUC-Rio com o Hospital São Francisco na Providência de Deus, estabelecida em 2023, para fortalecer ações conjuntas de ensino, pesquisa e extensão na área da saúde.

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