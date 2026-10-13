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PUC-Rio proíbe eventos políticos e cancela atos de estudantes pró-Lula e Flávio

Escrito por Gonçalo Junior (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A PUC-Rio decidiu cancelar os eventos de natureza político-partidária em suas dependências até o fim do período eleitoral. A intenção, segundo comunicado da instituição divulgado na segunda-feira, 12, é o "dever institucional de zelar pela segurança e pela integridade física e moral de estudantes, professores, funcionários e demais integrantes da comunidade universitária". Quem assina o comunicado é o vice-reitor Renato Callado.

Em outro trecho, a universidade "reafirma seu compromisso com o diálogo, o respeito às diferenças e a promoção de um ambiente seguro, plural e comprometido com a formação crítica e cidadã".

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Com a decisão, a instituição cancelou um evento marcado para esta terça-feira intitulado "A PUC também é nossa" organizado por estudantes simpatizantes do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL).

Nas redes sociais, os organizadores reforçavam o caráter pacífico da mobilização e criticavam os gastos públicos e decisões do Supremo Tribunal Federal. Além do protesto, o grupo planejava entregar um documento à vice-reitoria com pedidos por mais pluralidade no ambiente acadêmico.

Outro evento é a mobilização do diretório acadêmico a partir da convocação da União Nacional dos Estudantes (UNE). O objetivo é a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, além de bandeiras sociais da classe trabalhadora.

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A PUC-Rio é uma universidade de prestígio. A instituição apareceu no ranking da revista britânica Times Higher Education como a melhor universidade privada brasileira. Em março, recebeu autorização do Ministério da Educação (MEC) para criação do seu primeiro curso de Medicina.

A universidade já oferece pós-graduações na área médica, como em Psiquiatria, Neurologia, Cardiologia e Cirurgia Plástica, e desenvolve trabalhos científicos sofisticados nessa área.

Uma delas é o Biodesign Lab - parceria com a empresa de saúde Dasa para pesquisa e desenvolvimento de tecnologias em 3D aplicadas à Medicina. Foi o primeiro laboratório do mundo a imprimir fetos em 3D para que pais cegos acompanhassem as fases da gestação.

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PUC-RIO/EVENTOS POLÍTICOS/PROIBIÇÃO
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