Psicólogo hipnotizava vítimas antes de estuprá-las durante terapia

Treze vítimas denunciaram um psicólogo, de 63 anos, por estupro, todas elas disseram que o homem as hipnotizavam antes de serem abusadas sexualmente. Os crimes aconteceram no município de Fátima do Sul, no Mato Grosso do Sul. O caso é investigado pela Polícia Civil e Delegacia da Mulher.

Gabriela Vanoni, a delegada responsável, afirma que "conforme os relatos das vítimas que procuraram esta delegacia de polícia afirmavam que ele se utilizava da técnica da hipnose para praticar atos libidinosos".

As denúncias vieram à tona após uma adolescente, de 15 anos, procurar a Polícia Civil para denunciar o abuso sexual durante a sessão de terapia. Após isso, encorajadas, mais mulheres procuraram os oficiais para prestar queixa contra o psicólogo, Jorge Zacarias.

Durante as investigações, a Polícia Civil descobriu que o suspeito já havia sido denunciado uma outra vez, em 2013, pelo mesmo crime. "Ficou nítido que ele cometia esses crimes, inclusive existe indícios de que exista outras vítimas que, pela delicadeza do caso, a vítima não comparece até a delegacia para denunciar", informou a delegada.





Prisão

O suspeito está preso desde o dia 13 de setembro. Em pedido à Justiça, Vanoni solicitou que a prisão de Zacarias passe de flagrante para preventiva. O pedido da delegada deve ser atendido até a próxima sexta-feira (07).

Nesta segunda-feira (03), Jorge Zacarias compareceu à Delegacia de Atendimento à Mulher de Fátima do Sul para ser interrogado. O suspeito, que estava acompanhado do advogado, permaneceu em silêncio durante todo o interrogatório.

Em nota, o advogado que representa o psicólogo disse que "Jorge pretende comprovar a sua inocência quanto as acusações feitas em seu desfavor, porém, neste momento processual utilizou-se do seu direito de silêncio para se manifestar em audiência futura perante o Juiz de direito".

Fonte: Informações do g1.

