Psicólogo brasileiro é preso no Paraguai suspeito de abuso sexual infantil

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Na casa dele foi encontrado um estúdio de gravação onde era produzido o conteúdo ilícito

Um psicólogo brasileiro foi preso no Paraguai na segunda-feira, 15, suspeito de envolvimento com pornografia infantil e abusar sexualmente de crianças e adolescentes por meio das redes sociais, segundo divulgado pela Polícia Federal paraguaia.

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Em perfil no Instagram, o homem de 33 anos, se apresentava como especialista em psicopatologia e dependência química e dizia morar no país vizinho há dois anos.

Nas redes sociais, ele afirma ser natural de Petrolina, no sertão de Pernambuco, e estudante de medicina na Faculdade de Ciências Médicas da Universidad María Auxiliadora (UMAX).

De acordo com a Divisão de Crime Organizado da Polícia Federal paraguaia, na residência dele foram apreendidos medicamentos para dormir. Também foi localizado um estúdio de gravação onde era produzido o conteúdo ilícito para as redes sociais. A prisão foi realizada em uma ação conjunta da polícia paraguaia com o Ministério Público.

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O suspeito consta como ativo no cadastro nacional de psicólogos, consultado pelo site do Conselho Federal de Medicina. A reportagem entrou em contato com o Conselho Regional de Psicólogos de Pernambuco e aguarda retorno.

O Estadão também tenta contato com a Faculdade de Ciências Médicas da Universidad María Auxiliadora (UMAX).