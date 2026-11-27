Uma psicóloga foi encontrada morta no apartamento onde morava em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na noite de quarta-feira, 25. O irmão dela foi preso após confessar o crime. A defesa dele não foi localizada. O espaço segue aberto.

A Polícia Militar informou que foi acionada por vizinhos de Ana Raquel Karkow, de 47 anos, que suspeitaram que algo pudesse ter acontecido com a vítima.

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Ao chegar no local, os policiais encontraram o corpo da psicóloga no interior do imóvel, já em estado avançado de decomposição.

Segundo a PM, o irmão da vítima, Alberto Karkow, de 34 anos, estava no local e confessou o crime. Ele foi preso em flagrante.

Em razão da ocorrência, as buscas pelo termo "irmão" ganharam relevância no Google Trends nas últimas horas.

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Embora o corpo tenha sido encontrado na quarta-feira, a PM afirmou que informações preliminares indicam que Ana Raquel foi morta entre a noite da última sexta-feira, 20, e a madrugada de sábado, 21.

A delegada Angélica Giovanella Marques, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Canoas, afirmou que os irmãos tinham desentendimentos frequentes, mas que ainda não há confirmação sobre o que motivou a briga no dia do crime.

O caso é investigado como feminicídio.

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Ana Raquel era psicóloga graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS), onde também cursou mestrado e doutorado em Neurociências. Além da atuação clínica, ela havia trabalhado como professora em diferentes instituições de ensino superior, como Uninassau, Estácio e Unifor.