Psicóloga é encontrada morta em apartamento no RS; irmão confessa o crime e é preso
Uma psicóloga foi encontrada morta no apartamento onde morava em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na noite de quarta-feira, 25. O irmão dela foi preso após confessar o crime. A defesa dele não foi localizada. O espaço segue aberto.
A Polícia Militar informou que foi acionada por vizinhos de Ana Raquel Karkow, de 47 anos, que suspeitaram que algo pudesse ter acontecido com a vítima.
Ao chegar no local, os policiais encontraram o corpo da psicóloga no interior do imóvel, já em estado avançado de decomposição.
Segundo a PM, o irmão da vítima, Alberto Karkow, de 34 anos, estava no local e confessou o crime. Ele foi preso em flagrante.
Em razão da ocorrência, as buscas pelo termo "irmão" ganharam relevância no Google Trends nas últimas horas.
Embora o corpo tenha sido encontrado na quarta-feira, a PM afirmou que informações preliminares indicam que Ana Raquel foi morta entre a noite da última sexta-feira, 20, e a madrugada de sábado, 21.
A delegada Angélica Giovanella Marques, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Canoas, afirmou que os irmãos tinham desentendimentos frequentes, mas que ainda não há confirmação sobre o que motivou a briga no dia do crime.
O caso é investigado como feminicídio.
Ana Raquel era psicóloga graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS), onde também cursou mestrado e doutorado em Neurociências. Além da atuação clínica, ela havia trabalhado como professora em diferentes instituições de ensino superior, como Uninassau, Estácio e Unifor.