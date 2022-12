Psicóloga de 27 anos passa mal em ressonância magnética e morre

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma psicóloga morreu aos 27 anos, após passar mal ao receber contraste para um exame de ressonância magnética do coração, em uma clínica de Goiânia, Goiás. A família da jovem, identificada como Bruna Nunes de Faria, acredita que ela tenha sofrido um choque anafilático, uma reação alérgica grave, durante o procedimento, que ocorreu na quarta-feira (21).

continua após publicidade .

O caso foi levado à Polícia Civil (PC), que aguarda o resultado de autópsia do Instituto Médico Legal (IML), para dar continuidade nas investigações.

Conforme as informações do site G1, Bruna fez o exame no Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) Unidade II. Os advogados de defesa da unidade de saúde afirmaram nesta sexta-feira (23), por meio de uma nota, que atualmente há dois grupos distintos operando sob o nome CDI. Uma está sob a responsabilidade dos médicos Luiz Rassi Júnior e Colandy Nunes Dourado, enquanto a outra é administrada pelos médicos Ary Monteiro Daher e Adriana Maria Monteiro.

continua após publicidade .

Leia também: Estudante de 16 anos morre após sofrer parada cardíaca em casa

A clínica que Bruna procurou é chefiada por Ary e Adriana.

Jane Alves, mãe da psicóloga, afirmou que a filha teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) há mais de um mês e realizava uma série de exames para descobrir a causa. Familiares relataram à administração municipal que o procedimento era de rotina.



continua após publicidade .

A prefeitura de Silvânia lamentou a morte da jovem através de uma nota de pesar. Bruna trabalhava como psicóloga para o prefeitura e fazia parte da Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (Emad) da Secretaria Municipal de Saúde.

"É com profundo pesar que o Governo de Silvânia comunica a perda inesperada da nossa servidora. Lamentas a perda e no solidarizamos com a família neste momento", diz a nota.

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News