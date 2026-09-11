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Prova de vida do INSS passa a ser automática; veja como consultar a situação sem ir à agência

Sistema do governo cruza dados oficiais para validar benefício, notificando apenas quem precisa regularizar a situação

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Prova de vida do INSS passa a ser automática; veja como consultar a situação sem ir à agência
Autor A validação do benefício agora é realizada, na maioria dos casos, de forma automática - Foto: Ilustrativa/Gerada por IA

A prova de vida do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deixou de exigir o comparecimento presencial de todos os aposentados e pensionistas às agências bancárias. A validação do benefício agora é realizada, na maioria dos casos, de forma automática por meio do cruzamento de informações contidas em diferentes bases de dados do Governo Federal.

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O novo sistema do INSS monitora interações e registros oficiais recentes do segurado para confirmar que ele permanece ativo. Entre as ações computadas como comprovação automática estão acessos à plataforma [Meu INSS](https://meu.inss.gov.br) com selo ouro, contratação de empréstimo consignado com biometria, atualização do Cadastro Único (CadÚnico) feita pelo responsável familiar, participação em votações eleitorais e atendimentos de saúde ou saques com biometria.

Os beneficiários que não têm suas movimentações identificadas pelo cruzamento de dados são avisados sobre a necessidade de regularização. O comunicado oficial pode ser enviado pela conta do Governo do Brasil no WhatsApp — identificada obrigatoriamente com o selo azul de verificação —, exibido na Caixa Postal do aplicativo [gov.br](https://www.gov.br) ou emitido pelo banco pagador do benefício.

Para quem não recebeu notificações, a consulta preventiva do status pode ser feita diretamente no aplicativo ou site [Meu INSS](https://meu.inss.gov.br), na opção "Prova de Vida", que informa a data da última validação. Outra alternativa de verificação é a Central de Teleatendimento 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h. Se o cadastro estiver atualizado, não há necessidade de deslocamento.

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Caso seja notificado pelo órgão, o cidadão pode efetuar a comprovação por biometria facial nos aplicativos oficiais ou comparecer presencialmente à agência bancária onde recebe o pagamento, apresentando documento com foto. O INSS reforça o alerta contra fraudes: o órgão não envia links de regularização pelo WhatsApp, não pede dados pessoais, bancários ou senhas, e não realiza contatos telefônicos ou visitas domiciliares para solicitar cobranças.

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