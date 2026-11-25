O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) orienta aposentados, pensionistas e demais segurados sobre as regras da prova de vida em 2026. Embora o procedimento ocorra de forma automática por meio do cruzamento de bases de dados do governo, quem não tiver registros suficientes para confirmar que está vivo poderá ser convocado a regularizar o cadastro, recebendo notificações pelo WhatsApp oficial do Governo Federal ou pelo banco responsável pelo pagamento do benefício. Ao mesmo tempo, o órgão chama atenção para o aumento de mensagens fraudulentas que usam o tema para aplicar golpes financeiros e capturar dados pessoais.

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Segurados que já tiveram a comprovação validada automaticamente não precisam ir a uma agência bancária ou unidade do INSS apenas para essa finalidade. Para verificar se existe alguma pendência, o cidadão deve acessar o site ou aplicativo Meu INSS com a conta gov.br e buscar o serviço 'Prova de Vida', onde aparece a data da última confirmação registrada, ou ligar para a Central Telefônica 135, disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

Caso receba uma notificação de pendência, o beneficiário pode concluir a atualização pelo celular usando reconhecimento facial dentro do aplicativo Meu INSS, seguindo as etapas indicadas na tela. Outra alternativa é ir diretamente ao banco onde recebe o pagamento, portando um documento oficial com foto, sem necessidade de procurar uma agência física do INSS.

Para dispensar o deslocamento do segurado, o cruzamento automático considera diversas movimentações em sistemas públicos, entre elas o acesso ao Meu INSS com conta de nível ouro, a contratação de empréstimo consignado com biometria, a atualização do Cadastro Único pelo responsável familiar, o recebimento de benefícios com identificação biométrica e o comparecimento a perícias médicas do instituto. O voto nas eleições de 2026 também pode atualizar a prova de vida automaticamente graças à integração entre a Previdência Social e a Justiça Eleitoral, sendo recomendável conferir no Meu INSS se o registro já foi computado.

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Quando o Governo Federal entra em contato pelo WhatsApp para avisar sobre a necessidade de atualização, a mensagem vem de uma conta verificada com o selo azul de autenticidade e aparece também na caixa postal do aplicativo gov.br. O aviso é estritamente informativo e nunca pede documentos, senhas, dados bancários ou pagamentos.

Em nota divulgada no fim de outubro, o INSS também desmentiu boatos que circulavam nas redes sociais sobre um suposto bloqueio de benefícios para quem não apresentasse documento com biometria até 20 de novembro. Segundo o órgão, cadastro biométrico e prova de vida são processos distintos e não há exigência geral para que todos os beneficiários compareçam às agências com esse fim, devendo eventuais pendências individuais ser checadas apenas nos canais oficiais.

Para se proteger contra fraudes, a orientação é desconfiar de mensagens suspeitas, ligações e páginas falsas. O INSS ressalta que não cobra pelo serviço, não envia links de regularização por mensagem, não pede senhas ou transferências e não manda funcionários às residências dos segurados, recomendando que, diante de qualquer dúvida, o cidadão consulte diretamente o Meu INSS ou ligue para o 135.