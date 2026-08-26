Prouni 2026: inscrições para lista de espera abrem nesta quarta-feira (26)

Estudantes não selecionados nas chamadas regulares do Programa Universidade para Todos (Prouni) do segundo semestre de 2026 podem manifestar interesse em participar da lista de espera a partir desta quarta-feira (26). O prazo se encerra na quinta-feira (27), e o procedimento deve ser feito exclusivamente por meio do Portal Único de Acesso.

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A oportunidade é voltada aos candidatos que não foram pré-selecionados nas duas primeiras convocações ou àqueles cujos cursos escolhidos não formaram turma. A classificação nesta etapa continuará adotando os critérios de notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e a respectiva modalidade de concorrência de cada inscrito. O Ministério da Educação (MEC) reforça a importância de os candidatos revisarem seus dados no sistema e acompanharem o andamento do processo para evitar falhas ou perda de prazos.

O resultado com os aprovados na lista de espera será divulgado pelo MEC no dia 1º de setembro. A partir desta data, os estudantes pré-selecionados terão até o dia 14 do mesmo mês para comparecerem às instituições de ensino superior privadas e entregarem a documentação exigida, etapa fundamental para comprovar as informações declaradas no momento da inscrição e garantir a bolsa.