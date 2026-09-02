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Prouni 2026: Candidatos já podem consultar selecionados em lista de espera

Estudante têm até 14 de setembro para entregar documentação

Escrito por Da Redação
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Prouni 2026: Candidatos já podem consultar selecionados em lista de espera
Autor Programa Universidade para Todos (Prouni) - Foto: Juca Varella/Agência Brasil

Os participantes do processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni) para o segundo semestre de 2026 já podem consultar o resultado da lista de espera. Para saber se foi selecionado, o estudante que manifestou interesse nesta fase do programa deve acessar o site do Prouni, por meio da conta Gov.br.

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A lista de espera é a última etapa no preenchimento das vagas não ocupadas ao longo da primeira e da segunda chamadas do programa. Os selecionados têm até 14 de setembro para entregar a documentação comprobatória junto às instituições de ensino superior.

A comprovação dos dados deve ser realizada diretamente na instituição privada para a qual o estudante foi pré-selecionado. Cada faculdade define o formato de recebimento dos documentos, que pode ser presencial ou por meio de plataforma online.

Confira a lista de documentos necessários:

  • Comprovante de residência atualizado;
  • Comprovantes de rendimento bruto mensal de todos os integrantes do grupo familiar;
  • Comprovante de conclusão do ensino médio em escola da rede pública ou em instituição privada, conforme declarado na inscrição.

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Sobre o ProUni

Criado em 2005, o programa oferece bolsas de estudo, parciais e integrais, a estudantes de baixa renda que tenham concluído o ensino médio preferencialmente em instituições públicas, ou em colégios privados na condição de bolsista.

Os processos seletivos ocorrem duas vezes ao ano, com oportunidades para ingresso no primeiro e no segundo semestre letivos.

A classificação para a seleção das bolsas do Prouni considera as notas obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

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Bolsas de estudo documentação necessária ENSINO SUPERIOR PROCESSO SELETIVO prouni resultado lista de espera
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