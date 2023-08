Protesto contra palestra de cientista judeu termina em confusão em universidade do Amazonas

Siga o TNOnline no Google News

Um protesto de alunos da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) contra a realização de palestra de um cientista político judeu terminou com um aluno detido por desacato e uma servidora agredida. O palestrante é André Lajst, presidente-executivo da StandWithUs Brasil, braço brasileiro de uma organização israelense voltada para a educação.

Lajst participou de painel durante o 1.º Simpósio Ajuricaba de Liberdade na Amazônia, realizado nas dependências da Ufam. Sua palestra tratava de empreendedorismo, desenvolvimento e sustentabilidade na Amazônia. Estudantes da UFAM que consideram que Lajst defende ideias contra o povo palestino organizaram um protesto.

A manifestação foi divulgada com antecedência, o que levou o reitor da UFAM, Sylvio Puga, a solicitar à Polícia Federal a presença de agentes no campus, para garantir o evento e proteger o palestrante. Lajst chegou à universidade escoltado pelos policiais e foi conduzido ao auditório onde daria a palestra, no Instituto de Ciências Humanas e Letras.

A manifestação realizada do lado de fora se transformou em tumulto. O estudante de pós-graduação Christopher Souza da Rocha foi detido, acusado de desacato à autoridade. Levado à sede da Superintendência da Polícia Federal em Manaus, ele foi liberado após o registro do caso.

Uma servidora da universidade interveio, pedindo calma aos estudantes, e primeiro foi alvo de xingamentos. Durante o tumulto, manifestantes tentaram agredir a filha dela. A servidora interveio, foi agredida e teve o nariz quebrado, segundo relatou ao 11.º Distrito Policial de Manaus. A confusão só terminou depois que o palestrante foi embora.

A StandWithUs Brasil divulgou nota e vídeo em que condena a conduta dos estudantes. "Antes do evento, o Diretório Central dos Estudantes da UFAM promoveu um manifesto nas redes sociais repudiando a presença do sionista André Lajst nas dependências da UFAM, argumentando com uma série de clichês e mentiras sobre o conflito israelense-palestino", afirma a nota.

"A StandWithUs Brasil repudia as ações antissemitas e violentas promovidas por manifestantes de grupos de ódio - apoiados e instigados pelo DCE - contra (...) Lajst e alunos e funcionários da Universidade Federal do Amazonas. André foi ao campus após ser convidado para palestrar num evento acadêmico, sobre desenvolvimento tecnológico em Israel e cooperação com a Amazônia, e precisou ser protegido pela Polícia Federal da ação violenta destes grupos, que rejeitavam sua presença por ser judeu e cidadão israelense", segue a nota.

Ainda de acordo com a StandWithUs Brasil, alguns manifestantes chamaram de "nazista" Lajst, que é judeu e neto de um sobrevivente do campo de extermínio de Sobibor.

Devido aos tumultos do dia 10, a programação do evento na sexta-feira, 11, foi suspensa.

Em nota oficial, a Federação Israelita do Estado de São Paulo condenou "as manifestações agressivas" contra Lajst. A Confederação Israelita Brasil, também em nota, lamentou "a falta de espírito democrático e civilidade por parte dos manifestantes". "A universidade deve ser um local de liberdade de expressão e pluralismo de ideias, não de violência e intolerância."

Nas redes sociais, o Diretório Central dos Estudantes publicou texto no qual se queixa da ação da polícia no campus da universidade. "O crime? Escutarem música e carregarem a bandeira da Palestina dentro de um espaço que defende a pluralidade e democracia. Não aceitaremos que nossos corpos sejam violados, não aceitaremos fuzis ameaçando nossos corpos. Não aceitaremos a violência cometida por uma servidora da UFAM contra estudantes que estavam presentes no ato."

A reportagem tenta contato com a Universidade Federal do Amazonas.