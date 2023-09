Proprietário de bar é morto em frente ao próprio estabelecimento

O dono de um bar foi morto a tiros em frente ao próprio estabelecimento no último sábado, 16 de setembro. O crime aconteceu quando o empresário, identificada como Marcos Rocha, de 48 anos, havia acabado de fechar o comércio, situado em Praia Grande, no litoral de São Paulo.

Marcos estava no interior de seu veículo e daria carona para um amigo que costumava cantar no bar, quando foi surpreendido por um homem armado. O sujeito foi até a janela do automóvel e efetuou três tiros contra o motorista, que foi atingido na região do tórax.

O amigo de Marcos que pegaria uma carona não foi atingido pelos disparos.

Uma equipe de socorro foi chamada e encaminhou o empresário ao Hospital Irmã Dulce, mas, devido à gravidade dos ferimentos, ele não resistiu.

A pessoa responsável por efetuar os disparos foi flagrada por policiais. Os agentes de segurança tentaram detê-la, mas não obtiveram sucesso. O atirador fugiu a pé.

Foi feita perícia no veículo e dois cartuchos foram encontrados no local. O caso foi registrado como homicídio na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Praia Grande, que realiza diligências para identificar e prender o autor do crime.



