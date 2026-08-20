Promotora de Justiça morre após se afogar em praia na Bahia

A promotora de Justiça do estado do Amazonas, Marlinda Maria Dutra de Oliveira, de 58 anos, faleceu na tarde desta quarta-feira, 19, vítima de afogamento na Praia do Forte, em Mata de São João, região metropolitana de Salvador, informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

Segundo a pasta, duas mulheres vítimas de afogamento foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os primeiros socorros foram prestados de forma imediata, ainda na areia da praia. Marlinda não resistiu e morreu no local.

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Em seguida, um helicóptero do Grupamento Aéreo (Graer) da PM foi usado no resgate e encaminhou a outra vítima, que não teve o nome divulgado, para o Hospital do Subúrbio, em Salvador.

Nesta quinta-feira, 20, a Câmara Municipal de Manaus (CMM) publicou uma nota em que manifesta "profundo pesar" pelo falecimento da promotora, integrante do Ministério Público do Estado do Amazonas (Mpam).

O órgão relembrou a trajetória da profissional, e disse que Marlinda dedicou-se ao serviço público, à defesa da sociedade e ao fortalecimento da Justiça no Amazonas, deixando um legado de "compromisso e dedicação".

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"A Casa Legislativa se solidariza com os familiares, amigos, colegas e servidores do Ministério Público. Neste momento de dor e despedida, a CMM deseja que Deus conceda força e conforto a todos", escreveu a Câmara.