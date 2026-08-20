Promotora de Justiça morre afogada na praia antes de participar de evento jurídico

A promotora apresentava escoriações pelo corpo, que podem ter sido provocadas pelo impacto contra pedras e corais durante o afogamento

A promotora de Justiça Marlinda Maria Dutra de Oliveira, de 58 anos, morreu na tarde de quarta-feira (19) após se afogar na Praia do Papa Gente, no distrito de Praia do Forte, em Mata de São João (BA), na região metropolitana de Salvador. Ela estava na Bahia para participar do 3º Congresso CONAMP Mulher, promovido pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP) em parceria com a Associação do Ministério Público da Bahia (AMPEB), que reuniu integrantes do MP de todo o país entre os dias 19 e 21 de agosto.

📰 LEIA MAIS: 'Vida acontecendo e nós vivendo': o último post de Ana Paula antes de morrer em Sapopema

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Marlinda e a amiga Terezinha de Jesus Duarte Cadais Semen entraram no mar e começaram a se afogar. Os maridos das duas mulheres também estavam na viagem, mas teriam deixado as companheiras na praia enquanto realizavam outro passeio.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Equipes do Corpo de Bombeiros, da 53ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), da Guarda Municipal e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas para o resgate. As duas foram retiradas da água e receberam os primeiros atendimentos na faixa de areia. Marlinda, porém, não resistiu. Terezinha foi resgatada com vida e transportada por um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer) para o Hospital do Subúrbio, em Salvador. A promotora apresentava escoriações pelo corpo, que podem ter sido provocadas pelo impacto contra pedras e corais durante o afogamento.

Marlinda atuava no Ministério Público do Amazonas desde 1994 e era titular da 41ª Promotoria de Justiça Especializada em Fazenda Pública, em Manaus. A nota de pesar publicada pelo MPAM destacou sua trajetória: “Mãe, filha, esposa, amiga e integrante do Ministério Público, Marlinda também deixa a marca de uma mulher que conciliou a dedicação à família com o compromisso diário com a missão de servir à sociedade”.

Na noite de quarta-feira (19), a CONAMP e a AMPEB prestaram homenagem a Marlinda durante a abertura do congresso, no Trapiche Barnabé, em Salvador. “Ao longo de sua trajetória no Ministério Público do Estado do Amazonas, Marlinda construiu uma carreira marcada pelo brilhantismo, pela dedicação à defesa da sociedade e pelo compromisso com a Justiça”, diz a nota da associação. O congresso segue até sábado (21).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O corpo da promotora está sendo transladado para Manaus, onde o velório e a cremação ocorrerão no sábado (22).