Projeto da Casa Civil do Paraná é apresentado ao governo de SP

ACentro Integrado de Gestão e Governança do Paraná (CIG-PR), projeto da Casa Civil do Governo do Paraná, já está chamando a atenção de outros estados. Nesta terça-feira (25), representantes da Casa Civil do Governo de São Paulo conheceram detalhes das ações realizadas no CIG-PR, buscando ferramentas que possam auxiliar no aprimoramento da gestão paulista.

Tobias Prando, assessor da Diretoria Geral da Casa Civil e gestor do contrato do CIG-PR, conduziu a reunião online e apresentou a estrutura dos eixos de atuação do Centro. “É um projeto que, em poucos meses, já ofereceu diversas ações e iniciativas que dão mais clareza a pontos chave de uma gestão estadual, como fluxo de investimentos e a própria governança e processos de um órgão público estratégico”, explicou.

Ainda segundo Prando, o objetivo é deixar um legado. “A ideia do CIG-PR não é apenas ampliar a capacidade de atuação da Casa Civil, mas apresentar um modelo eficiente que possa ser replicado nas demais secretarias, e também em municípios e em outros estados”, destacou. “Estamos totalmente abertos a mostrar nossa metodologia e fazer o compartilhamento de experiências".

SÃO PAULO – Da Casa Civil do governo estadual de São Paulo, quem esteve à frente na reunião foi a assessora técnica Vivianne Wanderley Araújo Tenório. Segundo ela, as práticas de centralização e compartilhamento de dados entre diferentes setores são um grande desafio para as gestões. “É preciso buscar sempre ferramentas que viabilizem o acesso a esses dados sem gerar desgastes entre setores e secretarias, e que seja de forma ágil e eficiente para melhorar as tomadas de decisões”, disse.



“Temos alguns projetos em andamento, como um processo de reforma administrativa, e buscamos implementar por aqui também um Centro de Gestão e Governança, que melhore esses fluxos”, continuou Vivianne. Segundo ela, a forma como o CIG-PR aglutina temas como Dívida Ativa e Escritório de Investimentos, e os eixos de Governança e Escritório de Processos, é interessante porque viabiliza agilidade maior na obtenção de resultados.

GIG-PR – Lançado em 2024, o Centro Integrado de Gestão e Governança (CIG-PR) é o primeiro do tipo no Brasil. Resulta de uma parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa ao Ensino e à Cultura (Fapec), ligada à Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), que atua em parceria com diversas instituições, como Mercosul, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério da Educação, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).



O projeto é composto por seis eixos de atuação: Centro de Governança, Escritório de Processos, Dívida Ativa, Escritório de Investimentos, Laboratório de Ciência de Dados e Inteligência Pública (LAB.PR), e Centro de Comunicação Integrada (CCI).