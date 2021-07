Da Redação

Profissionais de hospital comemoram fechamento de UTI Covid

Profissionais de saúde do Hospital São Lucas, em Aracajú (SE) comemoraram o fechamento de uma das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Campanha destinada a pacientes com covid-19. O vídeo foi gravado no final do mês de junho e viralizou nas redes sociais.

No vídeo, é possível observar a comoção de uma das equipes do hospital ao comemorar a situação. A assessoria de comunicação da unidade de saúde confirmou a informação.

Assista:

O vídeo também foi repostado no instagram oficial do Hospital São Lucas.

“Esse vídeo mostra o extravasamento de emoções de uma das equipes do hospital ao ter a primeira unidade de terapia intensiva dedicada a covid-19 sem pacientes nesta segunda onda da pandemia”, afirma o hospital.

O Hospital de Campanha dedicado ao atendimento das síndromes gripais permanece aberto e com atendimento separado da emergência geral. Na publicação do vídeo, o hospital aproveitou para fortalecer a importância dos cuidados e da vacinação. “Continuem usando máscara, evitando aglomerações, higienizando as mãos e quando chegar a sua hora não deixe de se vacinar”, declarou.

Com informações Infonet.