Professores e alunos são esfaqueados dentro de escola estadual de SP

Renata Okumura (via Agência Estado)

Ao menos três professores e dois alunos foram esfaqueados no início da manhã desta segunda-feira, 27, dentro da Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, bairro da zona oeste de São Paulo, segundo informações do Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar está no local e o agressor foi apreendido. De acordo com a rádio CBN, trata-se de um adolescente de 13 anos. Não foi ainda informado para qual Delegacia de Polícia o agressor foi encaminhado. As vítimas do ataque foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há, por enquanto, informação sobre o estado de saúde delas.