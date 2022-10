Professoras são presas após assustarem crianças em creche; vídeo

Da Redação

Nesta semana, cinco professoras de uma creche, nos Estados Unidos, foram presas após um vídeo em que elas aparecem assustando os alunos viralizar nas redes sociais. A gravação mostra as funcionárias utilizando máscaras do personagem "Pânico", enquanto as crianças gritavam, choravam e saíam correndo. Assista no final da matéria.

Conforme informações de jornais locais, quatro das docentes enfrentam acusações de crimes relacionados a maus-tratos contra crianças. A quinta professora é acusada de contravenção por não denunciar abuso e agressão simples contra um menor.

Após o vídeo viralizar nas redes e chegar aos pais, a situação revoltou os responsáveis que foram atrás de explicações na creche. A proprietária do local, Sheila Sanders, afirmou que a direção não estava ciente da situação.

A mulher disse, ainda, que as quatro funcionárias foram demitidas imediatamente após ela ter ciência do acontecimento. A creche não foi acusada de nenhum crime.

Fonte: Informações do g1.



