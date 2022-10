Professora se manifesta ao ser criticada por usar roupas 'inadequadas'

Da Redação

Buhle Menziwa, de 26 anos, se tornou alvo de críticas por conta das roupas que utiliza na escola onde leciona

Uma professora utilizou as redes sociais para se manifestar após ser alvo de críticas por utilizar roupas "inadequadas" na escola onde leciona, na África do Sul. De acordo com o corpo escolar, Buhle Menziwa, de 26 anos, é professora de matemática na instituição e é alvo de reclamações dos pais e funcionários da instituição de ensino por conta de suas vestimentas.

Os responsáveis pelas crianças alegam que ela usa roupas "inadequadas" e "sexy demais" para o trabalho.

Segundo as informações do site The Sun, a mulher se tornou alvo de queixas há cerca de três anos, quando algumas de suas fotos em sala de aula começaram a viralizar nas redes sociais. As pessoas comentaram que ela não utilizava roupas apropriadas para a situação.

“Acho que professores hoje em dia na África do Sul pensam que estão lá para mostrar os seus corpos em vez de ensinar realmente”, disse uma internauta. “As escolas na África do Sul não têm um código de vestimenta respeitável para seus educadores seguirem?”, quis saber outro. “Você está dificultando que as crianças passem de ano”, comentou mais um.



Nas redes sociais, Buhle costuma fazer postagens estilo “figurino do dia”.



“Eu senti que fui julgada por quem eu sou. Eu sinto que algumas pessoas estão com inveja de mim. E homens estão apenas me cobiçando, eles gostariam de ter uma namorada como eu”, disse ela.

Mesmo recebendo críticas, a professora decidiu manter o estilo de se vestir. Em fotos compartilhadas no Instagram e também no Twitter, ela mostra alguns dos figurinos que usa durante o expediente escolar e também fora do ambiente escolar.

Resposta da professora

Ao comentar as críticas que recebe por conta das roupas, Buhle ressaltou que os comentários são feitos por pessoas mais velhas e com “mentes pervertidas”.

“Eu sei que todo mundo me conhece. Estou em todas as redes sociais e no rádio eles estão falando de mim. Eu não estou ensinando o seu filho. Você tem seu filho na minha escola? Você está esquecendo uma coisa: não estou ensinando para pessoas da sua idade. Eu não estou ensinando alunos de 25, 26 a 40 anos. Meus alunos são mais novos, eles não têm a mente pervertida que você tem. Então parem”, declarou.

