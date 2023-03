Professora que morreu em ataque lecionava 'como propósito de vida'

Da Redação

Elisabete Tenreiro, de 71 anos

Elisabete Tenreiro tinha 71 anos, era professora de Ciências desde o ano de 2015 e lecionava "como propósito de vida". A docente morreu nesta segunda-feira (27) após ser esfaqueada por um aluno dentro da sala de aula.

O ataque na Escola Estadual Thomazia Montoro, em São Paulo, deixou outras três educadoras feridas além de um aluno. Elisabete teve uma parada cardíaca e morreu no Hospital Universitário, da Universidade de São Paulo.

Segundo uma das filhas, ela tinha a educação como missão e era extremamente querida pelos alunos das escolas por onde passou. "Ela era uma pessoa dedicada a lecionar, como propósito de vida. Ela achava que ela tinha essa missão, em um país com tanta falta de educação, se ela pudesse mudar a trajetória de um aluno, ela já ganhava com isso. Ela era muito querida por onde ela passou", contou a familiar, que preferiu não se identificar.

A professora atuava na Escola Thomazia Montoro apenas desde o começo do ano. A educadora também trabalhou no Instituto Adolfo Lutz como técnica e, a partir de 2015, começou a dar aulas. Em 2020, se aposentou do Adolfon Lutz, porém continuou com os trabalhos.

O ataque

Um aluno do oitavo ano, com 13 anos de idade, atacou a facadas diversas pessoas de uma escola estadual na manhã desta segunda-feira (27). Quatro professoras e um aluno ficaram feridos.

Inicialmente, a Polícia Militar (PM) havia informado que dois alunos foram feridos, mas um deles foi atendido em estado de choque, mas sem ferimentos. A outra criança sofreu um corte no braço e foi levado a um hospital da região.

