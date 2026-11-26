A educadora social e mestranda da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Mariana de Souza Zorzo, de 31 anos, morreu nesta quarta-feira (25), seis dias após sofrer um afogamento ao tentar salvar crianças e adolescentes arrastados por uma corrente de retorno na Praia da Barra da Lagoa, em Florianópolis (SC). Conhecida como "prof da horta" no Centro de Educação Popular (Cedep), no bairro Monte Cristo, ela atuava na educação ambiental e no atendimento a jovens em situação de vulnerabilidade social. O velório está marcado para sexta-feira (27), das 14h às 18h, na Capela Verde do Cemitério Jardim da Paz, no bairro João Paulo, na capital catarinense.

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Afogamento

O afogamento ocorreu em 19 de novembro, durante um passeio do Cedep com crianças e adolescentes à Praia da Barra da Lagoa. Quando uma corrente de retorno puxou os estudantes para o mar, Mariana e outro educador, de 32 anos, entraram na água para ajudar. Guarda-vidas retiraram os envolvidos do mar. Mariana sofreu afogamento de grau 6, o mais grave na escala da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa), recebeu reanimação cardiopulmonar e foi levada ao hospital com apoio do helicóptero da Polícia Militar, permanecendo internada em estado grave por seis dias. O outro professor teve afogamento de grau 2 e foi encaminhado ao hospital, enquanto as crianças e os adolescentes apresentaram quadros de grau 1 e passaram por avaliação médica.

Quem era a professora

Mariana havia acabado de completar 31 anos e cursava o Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE), no Centro de Ciências da Educação da UFSC, integrando o grupo de pesquisa PROSA na linha de educação ambiental. Era graduada em design de produto pela mesma universidade, em 2022, e concluiu o curso técnico em meio ambiente pelo Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) em 2025. Durante a graduação, participou do Núcleo de Educação Ambiental (NEAmb) e atuou como bolsista no Colégio de Aplicação em projetos de gestão de resíduos sólidos. Antes do Cedep, trabalhou na instituição Ações Sociais Amigos Solidários (ASAS), conduzindo oficinas sobre abelhas, captação de água da chuva, resíduos sólidos e hortas.

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Em nota, a UFSC lamentou a morte da estudante e ressaltou sua trajetória na educação ambiental. O coletivo Juntas! Santa Catarina publicou mensagem de pesar destacando a atuação dela no mar para socorrer os alunos, e o Instituto Padre Vilson Groh, ao qual o Cedep é vinculado, também manifestou solidariedade à família, aos amigos e à comunidade escolar.