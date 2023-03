Professora morre após ataque a facadas em escola de SP

Da Redação

O ataque aconteceu dentro da Escola Estadual Thomazia Montoro

Uma professora morreu após ser esfaqueada por um adolescente durante um ataque em uma escola, na manhã desta segunda-feira (27), em São Paulo. Mais duas professoras e um aluno estão feridos.

De acordo com informações do g1, Elisabete Tenreiro, de 71 anos, teve uma parada cardíaca e morreu no Hospital das Clínicas. O ataque aconteceu dentro da Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia.

Inicialmente, a Polícia Militar (PM) havia informado que dois alunos foram feridos, mas um deles foi atendido em estado de choque, mas sem ferimentos. A outra criança sofre um corte no braço e foi levado a um hospital da região. As outras professoras estão no Hospital Bandeirantes e Hospital das Clínicas.

"A gente estava na sala de aula e ouviu correria. Falaram que machucaram a Bete [professora], a gente saiu correndo, estava todo mundo se escondendo, a gente entrou em choque e começou todo mundo a chorar", contou uma aluna em entrevista ao SBT.

Ainda de acordo com a PM, o agressor, um aluno do oitavo ano, foi contido pelos policiais e levado para o 34° Departamento de Polícia, onde o caso será registrado. Na porta da escola, pais relataram à reportagem da TV Globo que agressões físicas entre os alunos são constantes na escola.

O governador de São Paulo, que cumpre agenda fora do país, lamentou por meio das redes sociais "Não tenho palavras para expressar a minha tristeza", escreveu ele. Veja:

Não tenho palavras para expressar a minha tristeza com a notícia do ataque a alunos e professores da Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia. O adolescente de 13 anos já foi apreendido e nossos esforços estão concentrados em socorrer os feridos e acolher os familiares. — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) March 27, 2023





