Professora molha aluno que dormia durante aula e vídeo viraliza; veja

A atitude de uma professora dentro de uma sala de aula está dando o que falar nas redes sociais. Isso porque a docente foi filmada jogando água em um aluno que estava dormindo durante a aula na última quinta-feira (14), em Guaraí, no Tocantins. As imagens estão viralizando (assista abaixo).

Nas imagens, é possível ver a educadora pede a uma estudante que tampe com um pano preto a orelho do jovem que está dormindo no canto da sala. Na sequência, ela vira uma garrafa de água sobre ele.

Jovem acordou assustado com a situação. Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível ouvir as risadas dos colegas de sala do estudante em meio à situação.

Assista:

O fato ocorreu no Colégio Impacto, que utilizou as redes sociais para se manifestar sobre o episódio. A instituição afirmou que "não compactua com qualquer conduta inapropriada". Entretanto, a nota divulgada pela escola em sua página no Instagram pontua que "é importante que em situações como esta sejam ouvidos todos os componentes da nossa instituição para uma melhor resolução do conflito".



"Não apoiamos qualquer conduta ilegal e estaremos adotando todas as medidas cabíveis para esclarecimento dos fatos que estão sendo divulgados nas redes sociais", informou o colégio por meio de nota.

