Professora grava vídeo para o OnlyFans dentro de escola e é demitida

Uma professora de ciências foi demitida após gravar vídeos de sexo com o marido dentro de uma sala de aula, em uma escola do Arizona, nos Estados Unidos. O ato sexual foi registrado para que as cenas fossem publicadas no site de conteúdos adultos, OnlyFans.

O caso ocorreu em novembro de 2022, mas começou a ganhar repercussão novamente, após a professora utilizar seu perfil nas redes sociais para ameaçar a mulher que denunciou o ocorrido.

"Em novembro, uma amiga da família decidiu expor minha identidade ao noticiário nacional. Hoje de manhã, percebi que o marido dela e eu treinamos no mesmo horário. O carma está chegando”, publicou a professora no último dia 1º de fevereiro, no Twitter.

A mulher identificada como Samantha Peer, publicou os vídeos sexuais que gravou com o marido na sua página do OnlyFans usando o pseudônimo “Khloe Karter”. O registro, no entanto, acabou sendo encontrado pelos alunos, que começaram a compartilhar entre si.

Na época da polêmica, a professora chegou a divulgar um vídeo explicando que ela e o marido recorreram à criação de conteúdos pornográficos por causa de seus baixos salários. O marido dela também é professor, mas de uma outra escola da região.

A professora admitiu, ainda, que criou o vídeo explícito em uma das salas de aula da escola em que trabalhava, mas alegou que o fez fora do horário escolar, em um fim de semana, sem a presença de alunos na instituição.

Nenhuma acusação criminal foi apresentada contra os professores. Não se sabe se o marido também foi demitido da escola em que trabalha. As informações são do New York Post.

