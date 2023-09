Professora filmada ensinando linguagem neutra a alunos é demitida

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma professora de Língua Portuguesa foi demitida depois de ser gravada ensinado linguagem neutra para os estudantes do ensino fundamental do Colégio Salvatoriano Imaculada Conceição, em Videira, Santa Catarina. Um aluno filmou a docente, sem ela perceber, e divulgou as imagens nas redes sociais.

continua após publicidade

No registro, é possível ouvir a professora falando a respeito da linguagem: "Se você fosse uma [pessoa] não-binária [...] e te ofendesse ser chamada de "todos", porque "todos" não abrange teu 'tipo' de gênero [sic], você teria que engolir, porque você é minoria".

- LEIA MAIS: Estados e municípios não podem proibir linguagem neutra, decide STF

continua após publicidade

A educadora, que não teve a identidade divulgada, foi desligada da instituição de ensino após o vídeo circular na internet. A diretora do colégio, Anelisa Derissio Mantoani, enviou um comunicado aos pais sobre o assunto, explicando que a "questão foi resolvida".

Veja:

tnonline

Siga o TNOnline no Google News