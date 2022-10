Professora encontra duas armas antigas em mochila de criança de 3 anos

Da Redação

O caso foi registrado na manhã de quinta-feira (27)

Uma professora ficou surpresa ao encontrar duas armas antigas em meio aos materiais didáticos de uma criança, de 3 anos, em uma creche municipal de Santo André, no ABC Paulista (SP). A ocorrência, registrada na manhã de quinta-feira (27), mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal (GCM).

No momento, a Polícia Civil (PC) está à frente do caso. O delegado pediu uma perícia das 'garruchas', que, quando foram encontradas na mochila da criança, estavam sem munição, em mau estado de conservação e sem numeração aparente. Se ficar confirmado que as armas funcionam, os pais podem responder criminalmente.

Ainda conforme a PC, os responsáveis pela criança não têm passagem e foram ouvidos. Durante o depoimento, eles alegaram que os objetos seriam utilizados como artigo de decoração em um festa da família com o tema Lampião e Maria Bonita, cangaceiros nordestinos.

Os responsáveis afirmaram que não sabem como as armas foram parar dentro da mochila e ainda levaram à delegacia outros itens antigos que, segundo eles, fariam parte do evento, como malas e um ferro de passar roupa.

fonte: Arquivo pessoal Segundo os pais da criança, os objetos seriam utilizados em uma festa com o tema Lampião e Maria Bonita, cangaceiros nordestinos

Através de uma nota, a Prefeitura de Santo André se posicionou sobre o caso e alegou que a criança não teve acesso às armas, portanto, a rotina escolar seguiu normalmente na creche. Confira:



"As secretarias de Educação e de Segurança Cidadã de Santo André informam que por volta das 7h desta quinta-feira (27), como de rotina, a professora da creche Adalgisa Boccasino Pinheiro de Faro (localizada no Jardim Marek) acessou os pertences de uma aluna de 3 anos de idade para o início das atividades do período integral e, na oportunidade, encontrou duas armas modelo garrucha dentro de sua mochila. As armas eram antigas e sem condições de uso.



Ao identificar os objetos, imediatamente a escola acionou a GCM (Guarda Civil Municipal) e a família da estudante. Com o controle da situação por parte da equipe gestora, a criança continuou a rotina escolar normalmente.

Neste momento, a Secretaria de Educação participa ativamente dos encaminhamentos para as devidas providências. Representantes da pasta acompanham o desenrolar do caso na delegacia, inclusive com atuação do Conselho Tutelar.

A GCM conduziu o responsável pela criança ao 6º Distrito Policial de Santo André, para elaboração do flagrante".

Com informações do G1.

